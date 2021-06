Starfield de Bethesda ne sortira pas sur PS5, PS4

C’était inévitable – attendu, même – mais c’est la confirmation que nous attendions : le jeu de rôle de science-fiction de nouvelle génération de Bethesda, Starfield, ne sortira pas sur PlayStation 5 ou PS4. Alors que le jeu aurait ciblé les systèmes de Sony à un moment donné – il y avait même des rumeurs selon lesquelles le géant japonais tentait de négocier une exclusivité chronométrée – ces plates-formes ont maintenant été mises en conserve. Le titre arrive sur Xbox Series X|S et PC – il n’y a même pas de place pour Xbox One, ce qui est peut-être la surprise un peu plus grande ici.

Microsoft s’était demandé s’il continuerait à sortir des jeux sur les plates-formes PlayStation, mais a clarifié sa position lorsqu’il a déclaré que les jeux Bethesda sortiraient « là où Game Pass existe » plus tôt dans l’année. Ce n’est évidemment pas sur PS5 ou PS4, et nous y sommes donc.