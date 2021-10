La marque de La Venganza de las Juanas a une signification particulière

Netflix a trouvé un excellent fournisseur de produits au Mexique. Après la fureur des séries espagnoles, c’est désormais ce pays d’Amérique latine qui prend tous les airs et grandit dans son industrie. Est-ce que la plate-forme a récemment été créée La revanche des Juanas, qui est un succès total à travers le monde et même dépassé Le jeu du calmar.

La revanche des Juanas Il se compose d’une saison de 18 épisodes et suit la vie de cinq femmes qui se rencontrent par hasard et découvrent qu’elles ont la même tache de naissance. Face à cela, les femmes, qui s’appellent toutes Juana, décident de se soumettre à un test ADN pour dissiper leurs doutes et ainsi confirmer qu’elles sont sœurs.

Cependant, même si dans La revanche des Juanas Cette figure particulière en forme de poisson que possèdent les protagonistes n’est rien de plus qu’une tache de naissance, en réalité elle a une autre signification et est très spéciale. Située dans les fesses des Juanas, cette marque les unit en famille et les amène à trouver leur véritable origine et identité.

Mais en réalité, pour les premiers chrétiens, ce chiffre servait à se différencier des autres croyants. De plus, à l’époque de la persécution, ce dessin était une sorte de code pour pouvoir localiser les endroits sûrs où tenir des réunions. De même, les fidèles considèrent ce symbole comme un moyen de déterminer le bonheur.

Cependant, aujourd’hui, la marque est abandonnée car certains chrétiens pensent qu’elle a d’autres origines. C’est pourquoi personne ne s’est offusqué de la voir dans La revanche des Juanas comme le symbole d’une famille qui, apparemment, n’apporte que le mal, la tromperie et la mort.

