Mercredi: Catherine Zeta-Jones ne voulait pas jouer une version costume d’Halloween de Morticia

Mercredi fait ses débuts sur Netflix cette semaine, et ainsi que la nouvelle itération du personnage principal de Jenna Ortega, la série verra également Catherine Zeta Jones enfiler la robe noire de Morticia. Lorsqu’il s’agit de jouer la matriarche de la famille Addams, Zeta-Jones voulait s’assurer qu’elle apportait plus à sa performance que d’être simplement une caricature des itérations précédentes.

Morticia Addams est la mère de mercredi et a notamment été interprétée à l’écran par Anjelica Huston dans La famille Addams et Valeurs de la famille Addams. Bien qu’il y ait certainement de gros talons à remplir, Zeta-Jones a certainement les références pour s’approprier le personnage. Elle a récemment expliqué à Horaires de la télévision qu’elle voulait aborder le personnage un peu différemment. Dit-elle:

Il y a toujours un peu d’incertitude autour du redémarrage d’une franchise populaire, et avec l’attrait nostalgique des films des années 90 toujours en vigueur, une nouvelle version en direct de la famille Addams sous quelque forme que ce soit va obtenir de nombreuses comparaisons. Cependant, Zeta-Jones pense qu’il y a beaucoup dans la série pour les fans à long terme. Elle a continué:

Mercredi semble être la tempête parfaite d’un casting stellaire, d’un réalisateur emblématique et d’une nouvelle histoire enroulée autour des personnages familiers que tout le monde a appris à aimer au fil des ans. La série Netflix a déjà suscité des critiques positives, en particulier pour sa star principale Jenna Ortega, qui semble être la personne idéale pour donner vie à une toute nouvelle version de la fille austère de la famille Addams.

Alors que des comparaisons avec la prise emblématique de Christina Ricci sur le rôle seront sans aucun doute faites, Ricci a précédemment donné sa bénédiction à Ortega en prenant le rôle. Dit-elle:

« C’est super amusant. J’ai adoré travailler avec Tim [Burton]. J’ai travaillé avec Gwendolyn Christie, c’était incroyable. Et Jenna est incroyable. J’ai vu certaines des photos de la garde-robe avant de partir [to set] alors je savais [what she looked like in character] et j’étais comme, c’est une si belle version moderne du mercredi. C’est tellement vrai tonalement pour le cœur et l’âme de [the original]mais c’est incroyablement moderne et c’est génial.