Pourquoi le dixième film de Quentin Tarantino sera-t-il son dernier ?

On sait depuis longtemps que le célèbre cinéaste Quentin Tarantino Il envisage de mettre fin à sa carrière cinématographique après sa dixième apparition en tant que réalisateur. Il a récemment réitéré son intention de prendre sa retraite en 2021 tout en faisant la promotion de son livre basé sur son dernier film « Once Upon a Tim in Hollywood ».

Maintenant, dans une interview, le réalisateur a de nouveau été interrogé sur son dixième film et pourquoi, après un tel succès récent et un palmarès de grosses productions, il déciderait de mettre fin à sa carrière après un seul épisode de plus, arguant qu’il est hors de peur de ne plus comprendre l’évolution de l’industrie cinématographique.

» Je le fais depuis longtemps. Je fais ça depuis 30 ans, et il est temps de mettre fin au spectacle. Je veux vous laisser vouloir plus, vous savez, et pas seulement travailler avec des rendements décroissants », a expliqué Tarantino. »Je ne veux pas devenir ce vieil homme qui est déconnecté, que je l’ai déjà ressenti. Je me sens un peu déconnecté en ce qui concerne les films actuels. »

Beaucoup ont eu des doutes sur le sujet de ce dernier film, avec des spéculations assurant qu’il s’agirait de « Kill Bill : Vol. 3 », cependant, Tarantino lui-même a rejeté cette idée pendant des années. Même le réalisateur a précisé qu’il n’avait même pas pensé à une idée pour son projet final.

« Je n’ai pas l’idée parce que je ne suis pas non plus très pressé de faire mon dernier film. Pour l’instant, je ne sais même pas ce qu’est un film », a déclaré Tarantino. Netflix? Est-ce quelque chose qui joue sur Amazon et que tout le monde veut et que les gens regardent sur leur canapé avec leur femme ou leur mari ? C’est un film ? Parce que mon dernier film est sorti dans 3 000 salles et joué dans le monde entier pendant quelques mois. »

Alors qu’il reste encore un moment à connaître le prochain film de Quentin Tarantino, »Once Upon a Time in Hollywood » est disponible sur Netflix.