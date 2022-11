La fin de la saison 11 de « The Walking Dead » expliquée : la défaite de Pamela, le retour de Rick, etc.

Pendant douze ans, le personnages de « The Walking Dead » Ils se sont battus sans cesse contre les menace zombie. Le dernier épisode qui a marqué la fin de la série AMC est sorti récemment, mais c’est le début du reste des histoires de la franchise. Ensuite, nous expliquerons en détail tout ce qui s’est passé.

« Repose en paix » (« Rest in Peace » en anglais) est le titre du 24ème chapitre de TWD et celui qui marque la fin de ce combat. Il a été sortie ce 20 novembre 2022 et a été réalisé par Greg Nicotero.

Puisqu’ils sont développer six spin-offs à propos du monde apocalyptique, pour de nombreux personnages, ce n’est pas un au revoir, mais un à bientôt.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 11 de « The Walking Dead ».

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 11 DE « THE WALKING DEAD » ?

Comment convaincre les militaires ?

Pamela Milton et le reste de son entourage se réfugient au Domaine, le quartier riche qu’ils décidèrent de fermer, abandonnant le reste de la population. Une fois que les protagonistes parviennent à s’infiltrer, l’élément clé est de convaincre Mercer et le reste des soldats de rejoindre sa cause.et leur faire voir que leur chef est la vraie menace.

Pour y parvenir, Daryl Dixon prononce un discours qui touche le cœur des fans de bandes dessinées, puisqu’il est à l’origine donné par Rick Grimes. La ligne de « Nous ne sommes pas des morts-vivants« se réfère à ceux qui sont les seuls ennemis et qui, en ces temps, l’humanité doit être unie.

Les deux camps baissent leurs armes et Pamela Milton est vaincue, sans plus besoin d’effusion de sang.

Pamela Milton, Aaron et d’autres personnages pourraient mourir dans le final de la série « The Walking Dead » (Photo : AMC)

La rédemption de Gabriel

Après l’alliance, l’étape la plus évidente était qu’ils devaient essayer de sauver les gens qui avaient été laissés pour compte de la ferme et qu’ils risquaient d’être consommés par la horde des morts.

Cela acquiert plus de sentimentalité lorsque la personne qui a ouvert les portes est Gabriel. Dans un parallélisme avec ce qui s’est passé les saisons passées, quand il a abandonné sa congrégation devant son ancienne église. Sa volonté d’ouvrir des portes, malgré le risque, montre la la croissance et l’évolution que le personnage a eues.

Comment parviennent-ils à distraire les morts ?

Bien qu’ils aient déjà réussi à neutraliser Pamela, les morts continuent de traquer le Commonwealth et ils doivent trouver un moyen de les chasser. Cependant, comme il existe des variantes dans le groupe, ils ne peuvent pas les guider ailleurs avec les méthodes communes.

Une fois de plus, la série rend hommage aux événements passés, Utiliser la stratégie de Luke. Ils conduisent un camion à travers la horde pour récupérer l’essence qui se trouve au dépôt. Ils attirent les zombies dans les domaines, où Pamela s’était cachée, en utilisant de la musique, tout comme Luke l’a fait dans la saison 10, et ils font exploser l’endroit.

Cela tue non seulement les morts-vivants, mais aussi la figure symbolique de l’inégalité qui avait la place: les riches du Commonwealth cesseront de parasiter les masses.

Les parallèles entre Pamela et Negan

Quelque chose d’important dans cet épisode est le changement dans la relation entre Maggie et Negan, notamment en raison des similitudes qu’il a avec Pamela. Dans le passé, le personnage de Jeffrey Dean Morgan était un terrible méchant qui a terrorisé de nombreuses personnes et assassiné Glenn.

Cependant, maintenant il essaie de se racheter et il cherche à se sacrifier en étant celui qui assassine Pamela et, de cette façon, à retirer la responsabilité au reste du groupe. Une fois de plus, il est prêt à mourir pour les gens à qui il a tant pris.

N’importe qui aurait accepté cela à la place de Maggie, mais elle refuse de laisser Negan partir seul. Bien qu’elle développe sans doute enfin de l’empathie pour lui, une plus grande motivation est qu’elle ne veut pas que le fils de Negan et Annie grandisse sans père, comme son propre fils l’a fait après la mort de Glenn.

Bien que Negan ait eu l’intention d’arranger les choses, tout ne s’est pas passé comme prévu (Photo : IMDB)

Negan assure que Pamela sera toujours un problème tant qu’elle sera en vie, tout comme on le pensait autrefois. Cependant, il comprend de sa propre expérience que rester en vie est une pire punition qu’une mort rapideEh bien, c’est ce qui devait arriver après que Rick Grimes ait décidé de ne pas le tuer. Les crimes qu’il a commis le hanteront pour l’éternité..

Pamela semble le savoir aussi, alors tente de se suicider en se laissant dévorer par Lance Hornsby, son ancien assistant qui ressuscitait mort. Cependant, il est touché par la balle de Maggie, qui condamnation à une vie de culpabilité.

En outre, Maggie et Negan joueront dans « The Walking Dead : Dead City »où ils se rendront à New York pour faire face à une forte menace.

Le sacrifice de Rose

Comme nous l’avions prédit, Jules et Luke n’ont pas survécu.. Quoi qu’il en soit, le dernier épisode de « The Walking Dead » il a fait moins de victimes que prévu. Les pertes de certains protagonistes, comme Rosita Espinosa, ont donné l’impression qu’un millier de personnes étaient mortes.

Nous savions que Rosita, Gabriel et Eugene étaient en grand danger lorsqu’ils sont allés sauver Coco et le reste des enfants du Commonwealth. Après l’incroyable configuration de combat, juste au moment où nous pensions qu’ils allaient réussir, Le personnage de Christian Serratos est touché dans le dosmais le garde caché pour ne pas empêcher le groupe de prendre le contrôle du Commonwealth. Quelque chose de similaire à ce qui s’est passé avec Andrea dans les bandes dessinées « The Walking Dead » de Robert Kirkman.

Rosita a pu passer ses derniers instants avec la famille qu’elle avait formée, mais le plus émouvant a été sa dernière conversation avec Eugene, quand ils se sont tous les deux dit au revoir après avoir traversé tant de moments tout au long de la série.

Le lien entre les deux est renforcé dans le saut d’un an, dans lequel il est montré que lui et Max ont une fille qu’ils nomment Rosie, d’après Rosita.

Selon une interview donnée par Angela Kang, productrice exécutive et scénariste de cet épisode, C’est Serratos elle-même qui pensait que ce serait la meilleure fin pour son personnage..

« Elle a estimé que la fin correcte pour son personnage était de mourir dans une tentative de protéger son fils et la génération suivante, ce que nous traitions thématiquement.», a-t-il expliqué à décider. « Elle est, je pense, la quatrième personne la plus ancienne de la série en ce moment, et cela crée beaucoup d’excitation. C’est ce qui se rapproche le plus de la mort d’Andrea.”.

Qu’est-il arrivé à tout le monde après le saut de temps ?

Pamela Milon est remplacée par Ezéchielqui est nommé nouveau gouverneur du Commonwealth avec Mercer comme bras droit et Caro comme COO.

Pendant, Daryl Dixon et Connie ils semblent avoir une interaction légèrement coquette, mais il n’est pas clair s’ils ont établi une relation. Il y a probablement une certaine résistance due à la nature nomade du personnage de Norman Reedus, qui il sera en France dans le spin-off qui se développe sur lui.

De plus, il est laissé entendre que Daryl sera chargé de explorer les dangers au-delà des États-Unis et en savoir plus sur le virus et ses variantes.

Autres relations ils ont prospéré, comme Yumiko et Magan, Mercer et Princess, ainsi que Lydia et Elijah.

Ailleurs, Maggie est la dirigeante de Hilltop, qu’ils ont reconstitué pendant le saut de temps. Cependant, l’état d’Oceanside n’est pas mentionné.

Pour sa part, Aaron, Jerry et Gabriel (qui a adopté Coco après la mort de Rosita), résident à Alexandrie. Negan et ses enfants semblent vivre près de l’endroit, alors qu’il rend la boussole à Judith, ce qui peut être symbolique qu’il ne se sente plus perdu.

Le retour de Michonne et Rick

Tout comme nous l’espérions enfin, le retour de Rick Grimes et Michonne a été confirmé après le départ des deux dans les saisons 9 et 10 respectivement. Tout cela commence à jeter les bases de ce que sera le spin-off qui les aura comme protagoniste.

Rick est un prisonnier de l’armée de la République civique et il essaie de s’échapper, mais il semble être si important pour eux qu’ils ne prennent pas l’itinéraire de tir typique sur lui.

Il parvient à laisser derrière lui un indice, un iPhone et des bottes que Michonne a découverts avant de partir dans le dixième opus. Cependant, compte tenu des années qui se sont écoulées depuis qu’il s’est échappé, nous ne savons pas quelle est sa situation actuelle, ce à quoi la nouvelle série devra répondre.