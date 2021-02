« Vikings »: pourquoi Jessalyn Gilsig / Siggy a vraiment quitté la série

Pendant les six saisons de « Vikings», Une série historique qui s’est terminée en décembre 2020, mais que les fans peuvent toujours regarder sur Amazon Prime Video et Netflix, plusieurs personnages sont morts au combat et d’autres ont connu une fin tragique. L’un d’eux est Siggy Haraldson, joué par Jessalyn Gilsig.

L’actrice canadienne a rejoint le casting de la fiction créée et écrite par Michael Hirst dès la première saison, soit en 2013, dans le rôle de Siggy Haraldson, l’épouse d’Earl Haraldson et mère de Thyri. Après le meurtre de son mari, elle a tenté de quitter Kattegat, mais Rollo l’a arrêtée.

Siggy devint alors la femme de Rollo et la servante de la famille de Ragnar et Lagertha. Plus tard, il s’est occupé des enfants d’Aslaug jusqu’à sa mort dans le quatrième épisode du troisième volet de « Vikings”, Noyé dans le lac gelé après avoir sauvé les fils de Ragnar.

POURQUOI JESSALYN GILSIG A-T-IL LAISSÉ «VIKINGS»?

Dans une interview en 2015 avec The Hollywood Reporter, Jessalyn Gilsig Il a expliqué que c’était son idée de tuer Siggy. «J’avais des choses personnelles dans ma vie pour lesquelles je devais être là, des choses familières, que tout le monde a parfois», se souvient-il.

« Alors je me suis approché [al creador de Vikings] Michael Hirst et moi lui avons dit qu’il ne me serait pas possible de continuer à vivre à l’étranger, en Irlande, et qu’il était temps de passer à autre chose », a-t-il ajouté.

Mais il a également avoué que c’était une «décision difficile» à prendre: «C’était incroyable à ce sujet. C’était vraiment triste et difficile et une décision incroyablement difficile, comme vous pouvez l’imaginer. «

«Je lui ai dit à la fin de la deuxième saison, et il a dit qu’il voulait vraiment faire sortir Siggy pour une fermeture correcte. Bien sûr, je voulais faire la même chose, alors il a inventé cette histoire pour mettre fin au rôle de Siggy dans la série », a déclaré Gilsig.

À propos de sa dernière scène, elle a déclaré: «Cela nous a pris trois jours parce que nous avons fait une journée entière de répétition, ce qui m’a été très utile, je ne suis pas la meilleure nageuse du monde. J’étais vraiment reconnaissant pour ce premier jour juste de m’habituer à être dans la robe, les cheveux et la sensation d’être traîné sous l’eau en se noyant. Vous avez une ceinture autour de votre taille et vous êtes sur une poulie, puis vous devez lâcher prise et les laisser vous tirer. J’ai oublié combien de pieds c’était, mais c’était assez profond. Alors vous retenez votre souffle et si vous paniquez, vous faites un geste et relâchez la poulie pour pouvoir à nouveau flotter. Pour être à l’aise avec cela et avoir l’air détendu, cela a pris quelques courses. «