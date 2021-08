Mercredi ajoute dix nouveaux membres de la distribution au spin-off Netflix de la famille Addams de Tim Burton

Thora Birch, Riki Lindhome et plusieurs autres nouveaux noms viennent d’être ajoutés au casting de Mercredi, le nouveau regard de Tim Burton sur La famille Addams en préparation chez Netflix. Auparavant, il avait été annoncé que Jenna Ortega jouerait le rôle d’une version collégiale du membre titulaire de la famille Addams. Il a depuis été révélé que Catherine Zeta-Jones et Luis Guzmán sont également à bord pour jouer les parents de mercredi, Morticia et Gomez, respectivement.

Vendredi, Netflix a annoncé dix nouveaux acteurs qui ont officiellement embarqué sur le projet. Ceci comprend Bouleau Thora (Hocus Pocus, Les morts qui marchent) en tant que mère du dortoir de mercredi Tamara Novak et Riki Lindhome (Garfunkel et avoine, Une autre période) en tant que thérapeute de mercredi, le Dr Valerie Kinbott. Jamie McShane (Fils de l’anarchie, CSI : Vegas) en tant que shérif Donovan Galpin, un personnage décrit comme ayant une vendetta contre le père de mercredi, Gomez.

Plusieurs autres acteurs ont été nommés camarades de classe de mercredi à la Nevermore Academy. Ces nouveaux personnages sont Hunter Doohan (Votre honneur) en tant qu’ami de mercredi Tyler Galpin, le fils du shérif; Georgie Farmer (Evermoor) en tant qu’étudiant timide Ajax Petropolus; Moosa Mostafa (Roches de la Nativité !) en tant que président du club d’apiculture Eugene Otinger; Emma Myers (Fille au sous-sol) en tant que colocataire de mercredi Enid Sinclair; Naomi J. Ogawa (Horizons) en tant que vampire Yoko Tanaka; Dimanche de la joie (Mac Gyver) en tant que fille populaire Bianca Barclay; et Percy Hynes White (Le surdoué) en tant qu’artiste et enfant riche Xavier Thorpe.

Les autres membres de la famille Addams au-delà d’Ortega ne sont pas encore au casting, en tant que mercredi, Zeta-Jones en tant que Morticia et Guzmán en tant que Gomez. Cela signifie que nous attendons toujours de savoir qui jouera Pugsley, Oncle Fester, Lurch et peut-être Grandmama. D’ailleurs, quelle main sera amenée à représenter Thing ? Nous pouvons nous attendre à ce que le reste de la famille ne soit pas aussi présent que mercredi, même s’il sera toujours intéressant de voir qui finira par obtenir ces rôles.

Alors que Mercredi Addams est traditionnellement représenté comme une jeune fille, Mercredi fait avancer l’histoire de plusieurs années en lui faisant quitter le manoir familial pour aller à l’université. Cela suggérerait que ses parents et les autres Addamses se retireront. La nouvelle émission a été décrite comme une comédie de passage à l’âge adulte qui » suit mercredi alors qu’elle étudie et développe des relations à la Nevermore Academy tout en essayant de maîtriser ses capacités psychiques, d’arrêter une tuerie locale et de résoudre un mystère surnaturel « .

Tim Burton dirige et produit exécutif Mercredi, marquant ses débuts de réalisateur sur le petit écran. Certains fans de Johnny Depp avaient fait campagne pour que Burton ramène son vieil ami pour Gomez avant que le rôle ne soit choisi. Les producteurs exécutifs sont également Steve Stark et Andrew Mittman pour 1.21, Kevin Miserocchi, Kayla Alpert et Jonathan Glickman pour Glickmania, Gail Berman et les showrunners Al Gough et Miles Millar. MGM Television collabore sur Netflix avec le projet.

Netflix n’a pas fixé de date de sortie pour Mercredi mais la série devrait tomber en 2022. La plupart des acteurs étant en train de s’étoffer, les autres membres de la famille Addams devraient également recevoir des annonces de casting dans un proche avenir. En tout cas, le spectacle semble être quelque chose à surveiller l’année prochaine pour les fans de La famille Addams et Tim Burton. Cette nouvelle nous vient de Variety.

