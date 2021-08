Le district 10 sera aussi « dépouillé et dépouillé » que possible, selon Neill Blomkamp

Lorsque District 9 est sorti en 2009, personne n’aurait pu prédire qu’un film d’action de science-fiction sud-africain avec un budget de 30 millions de dollars accumulerait plus de 200 millions de dollars au box-office mondial et remporterait quatre nominations aux Oscars. Réalisé par le cinéaste et animateur sud-africain Neill Blomkamp dans son premier long métrage, District 9 était un film d’action de science-fiction socio-politique explorant les thèmes de la xénophobie, de l’humanité et de la ségrégation sociale. Avec Peter Jackson produisant et Weta Digital gérant les effets visuels, Neill Blomkamp a fait un classique de tous les temps.

District 9 s’est terminé sur une note plutôt ambiguë, et les fans demandent une suite depuis plus d’une décennie maintenant. Blomkamp est devenu l’un des réalisateurs les plus recherchés après la sortie du film et a décidé d’aller de l’avant avec d’autres projets originaux au lieu d’un suivi de District 9. Mais maintenant, il vise la suite intitulée Quartier 10. Plus tôt cette année, Blomkamp a confirmé qu’il avait commencé à travailler sur le scénario avec Sharlto Copley et sa partenaire Terri Tatchell. En discutant avec The Hollywood Reporter de cette prochaine offre d’horreur de science-fiction Démoniaque, Blomkamp a révélé sa vision de Quartier 10.

« Je pense que l’approche du premier film est correcte ; c’est juste une question de scénario. S’il y a un peu plus de choses dans le scénario, alors vous avez besoin d’un peu plus d’argent. Mais je pense que ce serait toujours aussi dépouillé et les os nus comme nous pourrions le faire. Cela devient plus agile et plus créatif, et personnellement, j’aime ça. «

Neill Blomkamp a dit cela lorsqu’on lui a posé des questions sur l’échelle et la portée du film. Mais il semble que Blomkamp n’ait pas l’intention de faire un film CGI et d’action. Au lieu de cela, il veut faire un film similaire à l’original de 2009, avec un budget et des thèmes socio-politiques similaires. Il a également taquiné que Quartier 10 sera basé sur un sujet de l’histoire américaine. Quel sujet ? Cela reste à voir.

District 9 a offert des commentaires pointus sur le système d’apartheid de l’Afrique du Sud tout en offrant des sensations de science-fiction et des effets visuels jamais vus auparavant. Dans District 9, un vaisseau spatial géant transportant des extraterrestres appauvris ressemblant à des insectes arrive sur Terre à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les extraterrestres, appelés un terme péjoratif « Crevette » dans le film, sont confinés dans un camp d’internement appelé District 9, mais l’enfer se déchaîne lorsqu’un bureaucrate, Wikus van der Merwe (Sharlto Copley), est infecté par l’ADN extraterrestre et lui-même commence muter en extraterrestre. Blomkamp cherche à recréer la magie de l’original avec Quartier 10. Espérons qu’il le fasse sortir du parc.

Après la sortie de District 9, Blomkamp a passé beaucoup de temps à développer un Halo film d’action réelle et un Robocop suite héritée mais finalement abandonnée en raison de différences créatives avec les studios. Il a également participé à la réalisation de Extraterrestre 5 pendant longtemps et même partagé l’art conceptuel du film. Avec Sigourney Weaver approuvant sa vision de Extraterrestre 5, les choses semblaient optimistes à un moment donné. Mais, Fox a débranché le film de Blomkamp en faveur du décevant de Ridley Scott Alien : Alliance.

Le cinéaste est désormais passé des films de franchise et se concentrera uniquement sur les films originaux. Il est actuellement occupé à promouvoir son prochain film d’horreur Démoniaque. Le premier film de Blomkamp en six ans, Démoniaque, sortira le 20 août 2021, en salles et en VOD une semaine plus tard le 27 août. Cette nouvelle nous vient de Comicbook.

