Galerie: Les nouvelles captures d’écran d’Elden Ring sont tout simplement sublimes

Telescope Portable Monotube De 14 Millions De Pixels, Ecran Numerique Lcd De 5 Pouces, Avec Fonction De Camera Video

Ce télescope numérique et monoculaire numérique 5x LCD 50x est un télescope numérique de nouvelle génération qui vous permet de voir clairement ce qu'il y a au loin sur son écran 5 pouces. Il vous permet de capturer une vidéo 1080p et une photo 14M facilement. En ayant cela, vous pouvez capturer la beauté dans le monde lointain et la partager avec vos amis et votre famille. Fonctionnalités: Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, a une grande durabilité et une longue durée de vie. Approche plus près des choses avec un grossissement de 50x. Livré avec un écran LCD 5 ", il est facile de positionner un point et de photographier pour des photos à fort grossissement. Rapprocher le monde et fournir des images haute résolution avec une reproduction des couleurs extrêmement précise. Livré avec une chaîne de suspension, portable et facile à utiliser. Prend en charge la fixation au trépied rapidement. Vous pouvez transmettre l'image sur un téléviseur ou un ordinateur lorsque vous