L’épouse de Nick Carter: Qui est Lauren Kitt Carter?

Pour beaucoup de gens, les souvenirs des Backstreet Boys évoquent des souvenirs d’une époque plus simple, peut-être de leurs jeunes jours d’insouciance où tout ce dont ils avaient besoin pour bannir le blues était de faire exploser certains de ces airs sucrés et sirupeux.

Nick Carter était le dreamboat résident du groupe, et bien qu’il ait connu des moments difficiles dans le passé avec sa famille – en particulier son jeune frère, Aaron Carter – il semble qu’il y ait des temps heureux à venir.

Carter et sa femme, Lauren Kitt Carter, ont révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble après avoir subi plusieurs fausses couches.

«J’étais tout à fait déterminé à avoir deux enfants et je m’étais préparé à cela et pris des dispositions pour cela», a déclaré Lauren dans une interview exclusive. « Nous allions avoir deux enfants et ce fut une surprise. »

Qui est la femme de Nick Carter, Lauren Kitt Carter?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Mme Carter, y compris la façon dont le couple a découvert qu’ils étaient enceintes de leur troisième enfant «surprise».

C’est une fanatique du fitness.

Lauren a rejoint YouTube en 2011, où elle a lancé une chaîne dédiée à aider les autres à se mettre en forme.

Le nom de sa chaîne est Kitt Fit, et bien que Nick ne soit pas dans toutes ses vidéos, il est apparu dans la deuxième vidéo qu’elle a publiée sur le site, qui est intervenue peu de temps après que le couple a annoncé son engagement dans son monde.

La dernière vidéo publiée sur la chaîne remonte à 2015 et, bien que la chaîne soit toujours disponible, elle n’est plus active. Il est clair que Lauren est passée à d’autres entreprises dans l’intervalle, y compris la création de sa propre médispa, ce qui semble être la façon dont elle passe le plus clair de son temps maintenant.

Les frères et sœurs de Nick Carter les ont présentés.

Nick et Lauren se sont rencontrés après avoir été présentés l’un à l’autre par nul autre que son frère Aaron (le même frère contre lequel il a déposé une ordonnance restrictive) et sa sœur Angel.

Nick a posé la grande question à son amoureuse Lauren en février 2013 alors qu’ils visitaient une île des Keys de Floride où Nick et sa famille passaient beaucoup de temps quand il était petit enfant.

Leur mariage et la préparation du grand jour lui-même ont été relatés dans une émission de téléréalité sur VH1 appelée J’aime Nick Carter. Dans l’émission, Nick a révélé qu’il n’aurait pas besoin d’un accord avec Lauren parce qu’il savait qu’ils seraient ensemble pour la vie.

Elle a sa propre carrière.

Depuis 2019, Lauren travaille à temps plein dans son entreprise, ProDerm Aesthetics, située à Westlake Village, en Californie.

Toujours passionnée par la peau et sa santé en général, elle a fondé l’entreprise après un partenariat avec le dermatologue William D. Schweitzer, MD, un médecin réputé.

«Nous avons créé la fusion parfaite de la beauté et de la science en combinant l’expertise et les connaissances du dermatologue certifié Dr. William Schweitzer et de l’actrice et entraîneur de fitness américaine Lauren Kitt Carter qui apporte son engagement pour le bien-être du corps et de l’esprit et un mode de vie sain », explique leur site Web.

Nick et Lauren ont deux enfants ensemble.

Lauren et Nick ont ​​accueilli leur premier fils, Odin Reign Carter, le 19 avril 2016. Ils ont parlé publiquement de leur décision d’accoucher à domicile, Lauren se rendant sur Facebook pour écrire:

«C’est Odin quelques minutes après être entré dans le monde dans le confort de notre maison. Il est né à la lueur des bougies dans une piscine d’eau chaude et apaisante entouré de sa tribu d’êtres forts, aimants et solidaires. Notre sage-femme Mari Oxenberg nous a guidés et soutenus tout au long de notre grossesse et de notre accouchement, sa sagesse et son expérience sont inestimables pour nous et notre histoire de naissance. Merci beaucoup de nous avoir donné la naissance que nous voulions et de partager notre aventure. «

Lauren a donné naissance au deuxième enfant du couple, une petite fille nommée Saoirse, en octobre 2019.

Elle a été ouverte sur ses fausses couches.

Après Odin, Lauren s’attendait à donner naissance à un deuxième enfant le 8 mars 2019, mais malheureusement, elle a fait une fausse couche.

Elle a gardé cette douleur secrète pendant un certain temps, mais a finalement décidé à l’occasion de la Journée internationale de la femme de s’ouvrir à la honte accablante qu’elle ressentait après avoir perdu cette grossesse:

«Honteux parce qu’en tant que femme, je suis censée créer la vie et en échouant à le faire, je me sens comme un échec en tant qu’humain. J’accepte les circonstances hors de notre contrôle et je suis passé de mes pertes, des jours comme aujourd’hui me rappellent à quel point je suis chanceux d’avoir un enfant en bonne santé et à quel point les femmes BADASS sont, à quel point nous endurons avec un sourire sur notre visage. Si vous avez du mal à fonder une famille ou avez eu une perte, ce poste est pour vous, vous n’êtes pas seul et il y a toujours de l’espoir. «

Le couple a révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant – et la nouvelle a été une surprise totale!

« Je n’ai découvert que j’étais enceinte avant d’être enceinte d’environ cinq mois et demi. Je n’avais aucun symptôme, je n’avais rien indiquant que j’étais enceinte », a révélé Lauren dans une interview .

«Un jour, j’ai juste, j’ai senti quelque chose bouger dans mon corps et j’ai dit: ‘Nick, il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que j’ai besoin d’aller chez le médecin. Quelque chose ne va pas avec moi.’ Je n’étais pas censée pouvoir avoir plus d’enfants, donc je n’ai jamais supposé que j’étais enceinte », a-t-elle ajouté.

« Je pensais que j’avais une tumeur parce qu’il n’y avait tout simplement aucun moyen que je puisse être enceinte, juste à cause de mes antécédents médicaux et des choses que j’ai faites pour m’assurer que je viens d’avoir mes deux enfants. »

Leur petit bébé miracle est arrivé au bon moment, cependant, étant donné qu’elle et Nick parlaient de faire grandir leur famille par un.

« Même Nick, comme quelques semaines auparavant, parlait de la possibilité d’avoir une mère porteuse, peut-être d’avoir un troisième enfant. C’était juste quelque chose dont nous parlions », a ajouté Lauren.

Lauren a également été honnête à propos des trois fausses couches qu’elle a subies, en disant: « J’en ai eu trois [miscarriages], et maintenant avec ce troisième enfant, j’ai l’impression que tous mes enfants sont revenus vers moi. «

Félicitations à l’heureux couple!

