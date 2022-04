« Yakamoz S-245 », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« Yakamoz S-245″, la série turque de Netflixécrit par Cansu Çoban, Jason George, Sami Berat Marçalı et Atasay Koç, met en vedette Özge özpirinçci et Kıvanç Tatlıtuğ dans le rôle principal, et raconte l’histoire d’un biologiste marin à l’esprit libre qui rejoint une mission de recherche à bord d’un sous-marin.

Cependant, lorsque le soleil commence à tuer tout le monde au-dessus, Arman et son équipe scientifique doivent monter à bord d’un sous-marin militaire pour survivre. Alors qu’ils essaient de comprendre ce qui se passe à l’étage, ils découvrent que le commandant du navire cachait quelque chose et que leur mission n’était pas un hasard.

Les sept épisodes de la première saison de « Yakamoz S-245″ créé juste le mercredi 20 avril 2022 à Netflixmais les utilisateurs de la plate-forme de streaming populaire demandent déjà un deuxième versement.

« YAKAMOZ S-245 », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’à présent, le géant du streaming n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la série turque, mais apparemment dans le dernier chapitre, l’histoire d’Arman, des survivants de son équipe d’expédition et du sous-marin n’est pas encore terminée, elle pourrait donc continuer dans une nouvelle série d’épisodes.

Dans le dernier épisode de « Yakamoz S-245″, la véritable mission de l’équipage et la raison pour laquelle ils ont rencontré l’équipe d’Arman sont révélées, mais il reste des mystères non résolus et des ennemis qui menacent la survie des protagonistes.

Bien que ni les protagonistes ni les producteurs n’aient partagé de détails sur une éventuelle deuxième saison, la route est prête pour un nouvel épisode, où le sort d’Arman est révélé et Yonca prend une décision en faveur de son équipage.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflixqui prend généralement quelques semaines pour évaluer la réaction du public et bien qu’il ne partage pas ces chiffres, ils peuvent déterminer si une série est renouvelée ou annulée.

Quelle décision prendra Yonca dans « Yakamoz S-245 » saison 2 ? (Photo : Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DE « YAKAMOZ S-245 » SERA-T-ELLE PREMIÈRE ?

Oui Netflix renouvelle »Yakamoz S-245″ pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2023.