Melissa McCarthy est une fausse Hela dans les dernières photos de Thor: Love and Thunder

Il ressemble au New Asgard de Thor: l’amour et le tonnerre poursuivra la tradition bien-aimée de jouer des pièces amateurs illustrant le passé du héros du MCU, et pour leur dernière production, Demoiselles d’honneur La star Melissa McCarthy a été choisie pour jouer Hela. L’actrice a récemment été aperçue en costume complet aux côtés de son mari Ben Falcone et Luke Hemsworth, qui se déguise à nouveau en faux Thor, le tournage se déroulant près d’une falaise à Little Bay, au sud-est de Sydney.

NOUS ALLONS VOIR LE FAUX LOKI, FAUX THOR, FAUX ODIN ET FAUX HELA DANS THOR LOVE ET THUNDER OMG pic.twitter.com/na2gf2NAet – Beb aime Loki (@hometoharryx) 2 mars 2021

L’apparition de McCarthy dans le film fait suite à une vidéo qu’elle et Falcone ont réalisée le jour de Noël dans laquelle ils ont plaidé pour un rôle dans la suite de Marvel. «Melissa et moi avons désespérément besoin d’être dans le film, Love and Thunder», commença Ben, Melissa ajoutant: «Respectueusement, respectueusement, bien sûr.» De toute évidence, leur souhait de Noël s’est réalisé.

Le jeu amateur asgardien fait tapis sur la représentation de Hela par McCarthy, l’enfilant dans le même type de casque géant et d’armure verte détaillée que Cate Blanchett portait si bien en 2017. Thor: Ragnarok. Matt Damon et Sam Neill ont également été repérés dans leur personnage respectivement comme un faux Loki et un faux Odin, tous deux reprenant leurs rôles du précédent. Thor suite. Avec les goûts de Damon, Neill, l’autre Hemsworth et maintenant Melissa McCarthy à bord, Thor: l’amour et le tonnerre raconter des événements pourrait s’avérer encore plus hilarant que la réalité ne l’était en 2017.

Mis à part le retour des théâtres amateurs les plus recherchés d’Asgard, Thor: l’amour et le tonnerre est prêt à ramener plusieurs visages familiers de tout le MCU. Plusieurs membres de la gardiens de la Galaxie, qui inclut Chris Pratt, Dave Bautista et Karen Gillen, ont été repérés sur le tournage aux côtés de Hemsworth. Des rapports récents ont déclaré que les Gardiens ont déjà emballé et quitté l’Australie, ce qui signifie qu’ils n’apparaîtront probablement qu’au début du film, constituant une petite partie de l’événement épique que la suite de Thor deviendra sûrement.

La suite verra également le retour de Natalie Portman, qui reprendra le rôle de Jane Foster dans le film, a révélé à maintes reprises qu’elle rejoindrait les singeries de super-héros plus directement cette fois-ci, se transformant en The Might Thor. Avec ça en tête, Thor: l’amour et le tonnerre s’inspirera probablement de la bande dessinée du même nom, qui a trouvé Jane Foster devenir le héros de Marvel tout en recevant un traitement pour le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois restaurer sa force et arrêter son traitement contre le cancer une situation impossible.

Grâce au récent Disney Investor Day, nous savons également maintenant qu’il y aura une menace beaucoup plus pressante que les performances délicieusement martelées de la troupe d’acteurs amateurs d’Asgard. Il a maintenant été révélé que Le Chevalier Noir Le rôle mystérieux de la star Christian Bale sera celui de Gorr the God Butcher, un extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace.

Si le retour de ces visages familiers, avec le tout nouveau visage de Bale, ne suffisait pas déjà, Thor: l’amour et le tonnerre voit également Tessa Thompson et Jaimie Alexander revêtir respectivement l’armure de Valkyrie et Lady Sif, faisant le quatrième Thor bien plus qu’une simple sortie en solo et plus proche d’une Avengers épique.

Thor: l’amour et le tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Daily Mail.

