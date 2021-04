Sondage: utilisez-vous ces deux fonctionnalités PS5 oubliées?

La mise à jour du micrologiciel PlayStation 5 d’aujourd’hui a ajouté un certain nombre de nouvelles fonctionnalités à la console de génération actuelle de Sony, vous permettant de transférer des jeux PS5 sur un disque dur externe et de partager le jeu entre les systèmes PS4 et PS5. Il y a même des fonctionnalités cachées que vous ne connaissez peut-être pas. Cependant, même si tout cela est bien beau, avez-vous utilisé certains de ceux qui étaient déjà là au lancement? Nous avons tous entendu parler de Game Help et autres, mais il y a quelques fonctionnalités que Sony a fait un gros problème dont nous n’avons entendu personne parler depuis sa sortie.

Nous parlons du système PS5 Accolades et de ces astucieux Dust Catchers avec lesquels chaque console est livrée. En effet, à quand remonte la dernière fois que vous avez pensé à l’un ou l’autre? Le premier est conçu pour promouvoir une communauté PSN plus inclusive où les utilisateurs peuvent récompenser des médailles aux personnes avec lesquelles ils jouent. Attribués uniquement aux joueurs avec lesquels vous n’êtes pas ami, les badges se présentent sous trois formes: utile, accueillant et bon sport. Et depuis que nos consoles PS5 sont arrivées en novembre de l’année dernière, nous n’en avons pas reçu une seule. Nous jouons même en ligne assez régulièrement et nous considérons comme de bons coéquipiers! Nous avons jeté un œil à notre liste d’amis et nous ne pouvons pas non plus trouver un seul utilisateur avec un seul.

Ensuite, il y a les Dust Catchers, dont nous ne pensons pas avoir entendu parler une seule fois depuis leur dévoilement. De toute évidence, la PS5 n’est pas très ancienne pour le moment, mais il s’est sûrement écoulé suffisamment de temps pour qu’au moins un peu de poussière soit collectée dans ces choses, non? Avez-vous vérifié? Nous aimerions savoir parce que nous ne l’avons certainement pas fait. Alors, faites de votre pire. Placez un vote dans nos sondages ci-dessous et développez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous.