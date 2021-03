Les Sims 4: avec les nouveaux ensembles, vous allez bientôt créer vous-même des extensions

Les Sims 4 sont constamment étendus avec de nouveaux contenus. Certains d’entre eux sont gratuits, comme ça 21 objets d’anniversaire dans la dernière mise à jour ou le Lits mezzaninequi trouveront enfin leur place dans le jeu en mars. D’autres exigent une certaine taxe. En plus des packs d’extension, ceux-ci comprendront le soi-disant Ensembles.

Qu’y a-t-il dans les décors? Le contenu de ces kits devrait être des tenues différentes, des objets décoratifs et des options d’histoire. Mais les joueurs doivent faire ça 4,99 euros payer par set.

Les Sims 4: comment fonctionnent les nouveaux décors

On dit que les ensembles «Sims 4» sont plus petits alternative Servez-vous du gameplay habituel et des packs d’extension pour apporter plus de variété au jeu. Les collections individuelles peuvent ici assemblé à volonté afin de laisser finalement au joueur le soin de savoir en quoi devrait consister le bundle de contenu, sans être lié à un pack complet.

Pour une première sélection, EA publiera prochainement le trois premiers sets sous différentes devises:

Ensemble coupe rétro et chic

Dans cet ensemble, vous obtenez des tenues fabriquées par le Mode des années 90 a été inspiré et surtout look sportif dans un style rétro contient.

© EA / Maxis

Set de cuisine country

en voici un nouveau Collection de comptoirs, îlots de cuisine et armoires dans le Style vintage avec différents motifs et matériaux, qui peuvent tous être combinés et connectés les uns aux autres.

© EA / Maxis

Kit de nettoyage de maison

Dans lequel Kit de nettoyage de maison c’est un Ensemble d’histoire, avec lequel vos Sims peuvent garder les choses en ordre et en ordre de manière plus réaliste. Avec Aspirateurs à main et verticaux éliminer ici ici Lapins de poussière, gagne des récompenses et ferme nouveaux efforts de.

© EA / Maxis

Quand les nouvelles collections seront-elles disponibles à l’achat? Les ensembles sont à partir de maintenant disponible pour PC et consoles.

Voici comment la communauté Sims réagit au lot individuel

Les joueurs se présentent jusqu’à présent sur la nouvelle entreprise de DLC peu enthousiaste. Beaucoup ne voient les ensembles que comme une mesure par EA pour générer encore plus d’argent. En outre, de nombreux joueurs estiment que les coûts supplémentaires sont trop élevés et considèrent la portée des kits comme une version allégée des packs d’accessoires déjà peu étendus.

Parce qu’au lieu de se laisser distraire par de petits morceaux de contenu comme celui-ci, la communauté veut en fait le contraire: des extensions plus étendues avec beaucoup de contenu qui ont été délibérément et thématiquement sélectionnés de manière appropriée.

Que pensez-vous du nouveau formulaire de bundle? Êtes-vous heureux d’assembler vous-même vos extensions « Sims 4 » ou pensez-vous que les ensembles sont superflus? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires.