Nous avons testé le Mercedes-Maybach GLS 600. Superlux sous la forme d’un SUV

LE Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC est le pari renouvelé de la (désormais) sous-marque dans le segment des superlux, près de deux décennies après avoir été recréée.

Ce ne sera pas par manque d’histoire que Maybach aura du mal à faire face à des marques de luxe comme Rolls-Royce ou Bentley.

Et, en fait, les trois s’appuient sur l’ingénierie automobile allemande renommée (Rolls-Royce appartient à BMW et Bentley à Volkswagen) sous leurs capes très exclusives pour aider à créer un halo de suprématie pour toute autre voiture qu’ils rencontrent sur la route.

Un peu d’histoire Après avoir été créé en 1909 (en tant que fabricant de moteurs pour Zeppelins) et, il y a exactement 100 ans, fabriqué une voiture qui, à l’époque, s’est imposée comme l’exposant ultime de la technologie sur quatre roues, Maybach s’est consacrée à la fabrication moteurs de chars militaires pendant la Seconde Guerre mondiale, disparaissant dès le retour de la paix. Mercedes-Benz l’a relancée en 2002 (après avoir échoué dans l’achat de Rolls-Royce) avec deux modèles (57 et 62) de peu de succès en Europe. Il serait de nouveau fermé en 2013, mais l’a relancé en 2015, maintenant en tant que sous-marque de luxe, Mercedes-Maybach.

La nouvelle tentative de faire réussir la marque Maybach, en 2015, intervient à un moment très différent, où le marché chinois du superlux est devenu, avec une grande différence, le plus grand du monde (depuis 2015 que la Mercedes-Maybach Classe S vendues à un rythme annuel de 12 000 unités, dont la majorité sur ce qui est le plus grand marché automobile au monde).

Mercedes-Benz cherche à ouvrir encore plus cette nouvelle fenêtre d’opportunité pour Maybach, pour l’instant avec les modèles Classe S et ce GLS, qui devient le tout premier SUV de cette marque, dans un segment de marché des SUV superlux qui, de 7500 unités en 2018, dans le monde, il devrait tripler d’ici 2023.

Et même si un esprit européen a du mal à accepter qu’une voiture Mercedes-Benz avec son propre nom et prénom Maybach puisse voler des clients à des poids lourds britanniques aristocratiques, il est très probable que la marque allemande enrôlera près de trois GLS 600 sur quatre précisément. en Chine, où son image de marque est inégalée.

Visant Rolls-Royce et Bentley

La base roulante et la carrosserie sont basées sur la troisième génération récente du GLS, mais dans les deux cas elles sont ajoutées petit perlimpimpim pour élever la qualité globale et l’excellence du roulement à des niveaux qui menacent même ses principaux rivaux avec des gènes de SUV-limousine, la somptueuse Rolls-Royce Cullinan ou Bentley Bentayga.

La calandre spécifique avec des barres verticales proéminentes pour correspondre au chromage fréquent autour du pare-chocs et l’étoile Mercedes debout sur le bord du capot (à ses débuts dans un SUV, maintenant qu’il a quitté toute la Mercedes – Benz «normal»).

Il faut mentionner les étriers chromés, qui sont rétractés pour ne pas gâcher la silhouette élégante du GLS 600, mais qui s’étendent automatiquement et silencieusement dès que la porte du dessus s’ouvre, pour faciliter l’entrée et la sortie des excellents occupants (ils ramassent à nouveau automatiquement lorsque le rapport démarre dès que les 15 km / h sont dépassés).

Pour faire le mise en scène Encore plus spécial, le corps descend de trois centimètres à ce moment-là et l’étrier métallique – qui peut supporter jusqu’à 200 kg – est éclairé, de sorte qu’il puisse conserver son utilité la nuit.

Les logos Maybach sur les montants arrière font également la différence, bien que de manière beaucoup plus discrète que la peinture de carrosserie bicolore (une option avec un coût pharaonique d’environ 17 500 euros).

Demandes de méchanceté

Si l’extérieur est séduisant, la Mercedes-Maybach GLS 600 est presque lascive à l’intérieur, telle est la prolifération de peau de vache massée, qui a passé son enfance à écouter la 5ème symphonie de Beethoven pour soulager les nerfs, associée au métal et au bois toujours aux niveaux design et la qualité du mobilier de luxe.

Mais il y a des différences importantes par rapport à ce que l’on connaît dans un GLS «normal»: le Maybach n’a que deux rangées de sièges (le GLS peut transporter jusqu’à sept personnes sur trois) dans une configuration de cinq ou quatre sièges, ce dernier étant celui le plus demandé.

Les deux grands sièges arrière électriques établissent de nouvelles normes en termes de confort, donnant à ses occupants (qui seront presque toujours les plus importants voyageant dans le Mercedes-Maybach GLS 600) l’envie de voler à travers les nuages ​​(avec l’aide de la suspension, comme nous le ferons) voir).

Ils sont chauffés, réfrigérés, ont un massage et peuvent s’incliner dans une position plus horizontale, en plus d’avoir un support de jambe extensible et si nous ajoutons la possibilité de choisir l’une des 64 nuances d’éclairage ambiant, de placer un playlist dans se détendre dans le système de son 3D de Burmester et pour asperger l’air d’un parfum d’osmanto parfumé, la qualité de vie à bord est proche de la perfection.

Sur la console qui dessert ces deux sièges il peut y avoir une table escamotable, un mini-frigo premium (pour environ 1000 euros) et une base pour flûtes chromées pour champagne (750 euros) et une tablette amovible de 7 ”au centre, qui rejoint aux deux moniteurs de 11,6 po à l’arrière des sièges avant.

Moins de passagers et moins de bagages

Comme il y a moins d’une rangée de bancs, ceux de la deuxième rangée ont été montés 12 cm plus en arrière et 3 cm plus à l’intérieur pour éloigner «vos propriétaires» des panneaux de porte.

C’est une manière originale de «créer» un SUV Maybach à empattement long (carrosseries très appréciées des Chinois et Américains), bien que ce soit le même que le GLS «normal» (les Rolls et Bentley n’ont pas non plus de XL version, contrairement au Range Rover qui existe avec empattement allongé).

Le siège du passager avant peut également être atteint à l’avant à partir de la deuxième rangée de sièges, avec une commande électrique, pour créer un espace pour les jambes de 1,34 m permettant au passager arrière droit de se détendre complètement. Ahhhhhh …

Le compartiment à bagages a un volume de 520 l, bien moins que le 890 l disponible dans le Mercedes-Benz GLS avec une configuration à cinq places, car une cloison fixe a été créée entre la deuxième rangée et le coffre à bagages, ce que disent les Allemands. améliore l’isolation phonique et thermique de ce «salon».

Cela n’entraînera pas d’inconvénients majeurs pour la plupart des futurs clients qui, au contraire, auront plus de mal à accepter que le concept de tableau de bord / système d’exploitation (avec deux écrans de 12,3 pouces côte à côte) semble «daté» par rapport au de la nouvelle Mercedes-Maybach Classe S (W223) – après tout, le Mercedes-Maybach GLS dérive du GLS qui dérive du GLE …

Ou que, bien qu’il coûte le même prix que certains appartements de trois pièces, il faut payer principalement pour le pack cuir Designo (15000 euros), pour le affichage tête haute plus sophistiqué (avec réalité augmentée), par les jets d’eau chauffés pour le pare-brise, par le système de fermeture assistée des portes ou par certains systèmes d’aide à la conduite.

V8 au lieu de V12

Un autre domaine dans lequel le Mercedes-Maybach GLS 600 risque de décevoir certains clients potentiels qui exigent le meilleur est celui de la motorisation, en l’occurrence un V8 biturbo de 4,0 l, à hybridation «légère», c’est-à-dire un petit moteur électrique de 22 cv et 250 Nm avec fonctions démarreur / alternateur, pour aider au démarrage, à l’accélération et à la récupération d’une partie de l’énergie lors des décélérations et des freinages, en plus de la coupure de la moitié des cylindres (en mode Confort entre 800 et 3250 tr / min).

Si ces deux dernières ressources techniques sont très écologiquement correctes, la vérité est qu’elles ne suffiront peut-être pas à compenser l’absence de moteur V12, contrairement à ce qui se passe avec la Rolls-Royce Cullinan et la Bentley Bentayga et, presque certainement, la Mercedes. lui-même -Benz Classe S dans quelques mois.

Cette «déception» n’aura pas tant à voir avec les performances que le Mercedes-Maybach GLS 600 est capable de parapher (même avec ses trois tonnes de poids, conducteur et passager compris, il tire jusqu’à 100 km / h en 4 , 9s et atteint 250 km / h) comme pour la conduite de tous les jours, car il y a moins d’éblouissement dans les accélérations intermédiaires, en particulier lors de la conduite sur des routes sinueuses d’une seule voie dans chaque sens et qu’il est nécessaire de faire des dépassements fréquents.

Un «tapis» volant

Cet inconvénient relatif pour les moteurs V12 n’empêche pas le couple de 730 Nm d’apparaître jusqu’à la fin, également grâce au bon fonctionnement de la boîte automatique à neuf rapports qui parvient à tirer le meilleur parti du V8 biturbo à partir des vitesses les plus basses et plus. à 6200 tr / min. Laisser les rotations aller au-delà pourrait générer trop de bruit, malgré le double vitrage dans l’habitacle, alors que tout ce que vous voulez, c’est un léger ronflement en arrière-plan pour signaler votre présence.

Il est rapide lors des changements de vitesse quand c’est nécessaire, doux quand ça compte et si on choisit le programme de conduite Maybach, cette box démarre toujours en 2ème, en même temps que le système arrêter / démarrer elle est désactivée, la réponse de l’accélérateur est lissée (le tout pour minimiser les vibrations ou les bosses qui pourraient perturber la «précieuse charge») et la suspension pneumatique continue à fonctionner plus doucement.

En activant Curve Control, le Mercedes-Maybach GLS s’incline activement (jusqu’à 3 °) dans la courbe de la même manière qu’un motocycliste, pour rendre les forces latérales encore moins perceptibles. Il y aura des conducteurs qui n’apprécieront pas cette contre-pression des forces centrifuges qui se produisent dans une courbe (cela crée une contre-sensation car votre corps ne se penche pas en dehors de celui-ci) et, pour de tels cas, il est naturellement bon que le système peut s’arrêter.

À cet égard, il est important de souligner la manière dont les mouvements de la carrosserie (transversaux et longitudinaux) sont contenus, compte tenu notamment du poids, de la hauteur et de la suspension souple de ce super SUV.

Et aussi la capacité de la suspension à «avaler» même les irrégularités les plus grossières sur la route, même en tenant compte des jantes de 22 pouces et des pneus à profil bas (40 à l’avant et 35 à l’arrière). Tout le mérite de la bonne coordination entre le travail de la caméra qui suit la route, la suspension pneumatique à trois chambres et les amortisseurs électroniques variables, avec la particularité de permettre au ressort et aux forces d’amortissement d’être définis individuellement sur chaque roue.

Et parce que le Mercedes-Maybach GLS est toujours un SUV 4 × 4, il convient également de mentionner la capacité de remorquage de 3,5 tonnes et le mode de conduite spécifique qui soulève la suspension pour passer tout obstacle plus saillant et régule la réponse. Accélérateur et traction contrôle pour améliorer la conduite hors route.

Il y a aussi le «mode rebond» dans le programme Off-road qui permet à la voiture de se libérer si elle est coincée dans le sable. Comment? La suspension se soulève et tombe automatiquement et en continu, ce qui entraîne une diminution et une augmentation répétées de la pression des pneus au sol, améliorant ainsi la traction. Même s’il sera plus utilisé pour faire des films pour Instagram qu’autre chose, cela peut être utile lorsque quelqu’un cheik laissez-vous surprendre en vous amusant dans les dunes de Dubaï …

Auteurs: Joaquim Oliveira / Press-Inform.