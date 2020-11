5 fois que les idoles de la K-Pop ont fait des confessions déchirantes lors de diffusions en direct

Lorsque les idoles K-Pop diffusent en direct, c’est généralement un moment joyeux où elles interagissent avec leurs fans. Cependant, il y a également eu des moments où des idoles ont fait des confessions déchirantes lors de retransmissions en direct. Voici 5 de ces moments.

1. Jungkook de BTS parle de recevoir des appels de sasaeng Ventilateurs

Quelque chose que sasaeng Les fans découvrent souvent les numéros de téléphone des idoles de K-Pop et les appellent lorsqu’ils diffusent en direct. Jungkook de BTS est une idole qui a dû faire face à cela un peu. Lors d’une émission en direct, il a reçu un appel d’un sasaeng fan, et il a révélé que cela lui arrivait souvent.

Ceci est un appel d’un fan. Il dit: «Vous faites un V-Live et je viens d’appeler pour vérifier». Ce que je fais, c’est que j’ai immédiatement bloqué l’appel. Je reçois en fait beaucoup d’appels de saesang Ventilateurs. – Jungkook

jungkook a reçu un appel d’un sasaeng au milieu de sa vie et a admis qu’il recevait beaucoup d’appels téléphoniques de «sasaeng FANS» mais les bloquait tout de suite. c’est la première fois que bts les appelle, j’espère que vous savez tous qu’il déteste votre cul de saesang pic.twitter.com/qKhwhtBOom – pomme 🍎 (@ jjk_widoww2) 16 juin 2019

2. DEUX FOIS parler des «fans» qui les attendaient dans leur ancien dortoir

Dans l’ancien dortoir de TWICE, beaucoup de «fans» avaient tendance à les attendre à l’extérieur, ce qui mettait les membres mal à l’aise.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Pour cette raison, lorsque TWICE a déménagé dans leur nouveau dortoir, ils parlaient rarement de leur vie en dortoir, car ils craignaient que des «fans» envahissent à nouveau leur vie privée.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Ces «fans» sont également la raison pour laquelle TWICE hésite à faire des émissions en direct dans leur dortoir.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

3. Le V de BTS parle de l’intimidation

Quand le V de BTS était plus jeune, il a été invité à l’une des fêtes d’anniversaire de son ami. Cependant, cet ami a délibérément donné à V la mauvaise adresse.

Je ne savais pas où aller, alors j’ai attendu trois heures dehors avec le chèque-cadeau en essayant de savoir où je devais aller. Je suis allé là-bas et lui ai donné le cadeau et j’ai dit: «Il est temps pour moi de rentrer à la maison maintenant, alors je vais partir. et gauche. Je me souviens d’avoir pleuré si fort en rentrant chez moi. – V

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

V a ensuite révélé que cet ami lui avait donné la mauvaise adresse car il était jaloux de lui. Malgré ce qui lui est arrivé, V a décidé de pardonner à cette personne après s’être excusé auprès de lui.

Il a en fait été révélé plus tard qu’il était extrêmement jaloux de moi. Après un certain temps, il a avoué qu’il était jaloux, parce que je m’entendais si bien avec nos amis. Honnêtement, c’est quelque chose qui s’est passé à l’école primaire, et nous étions encore jeunes. Il s’est sincèrement excusé auprès de moi environ deux ans plus tard. Nous avions été gênés pendant un certain temps à cause de cet incident, mais parce qu’il s’était excusé sincèrement auprès de moi, je l’ai remercié. – V

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

4. Momo de TWICE parle de son ancien régime

Lorsque Momo de TWICE était stagiaire, on lui a dit qu’elle devait perdre 7 kg (environ 15 lb) pour apparaître dans une vitrine.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Momo a décidé de suivre un régime sévère pour atteindre cet objectif. Momo a fini par faire de l’exercice quotidiennement et ne manger presque rien. Bien que Momo ait mangé des glaçons, elle les recrachait souvent car elle pensait que cela lui ferait prendre du poids.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

En raison de sa fatigue et de sa faim, Momo craignait de mourir dans son sommeil, ce qui la faisait pleurer.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Momo a atteint son objectif et a pu apparaître dans la vitrine. De plus, elle n’a plus jamais tenté un régime comme celui-ci, car elle a réalisé à quel point c’était dangereux.

5. Chorong d’Apink s’exprimant sur le 2019 KBS Gayo Daechukje incident

Pendant le 2019 KBS Gayo Daechukje, Apink s’est retrouvé dans une situation déchirante. Lorsque le groupe a fini d’interpréter sa chanson «Eung Eung», ils ont commencé à se préparer pour un autre spectacle de danse. Cependant, la performance a été interrompue par KBS.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les fans ont été furieux et ont exigé des excuses de KBS. Peu de temps après, les membres d’Apink ont ​​parlé de cet incident et ont partagé qu’il s’agissait d’un accident et que KBS leur avait présenté des excuses. Cependant, lors d’une émission en direct, la chef Chorong n’a pas pu contenir sa tristesse en parlant de cet incident.