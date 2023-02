Quels sont les réseaux sociaux officiels des acteurs de « The Lord of the Skies 8 »

Il y a des semaines, « Le Seigneur des cieux » revient avec sa huitième saison, qui continue l’histoire de Aurélio Casillas et le monde complexe du crime. La telenovela Telemundo a un casting bien connu célébrités mexicaines et d’autres pays d’Amérique latine.

Après une longue attente, la série a été créée le 17 janvier 2023 et il y a déjà plus de 25 épisodes. Ceci après une pause due aux restrictions de la pandémie de COVID-19 et à un problème de toxicomanie de rafael amaya.

Cependant, il est maintenant revenu à son personnage emblématique qui l’a propulsé vers une renommée internationale. C’est ainsi que les adeptes de « El Señor de los Cielos » ont vu comment le chef criminel Aurelio Casillas, qui serait mort au début de la septième saison, est revenu pour se venger de ses ennemis.

Si vous voulez connaître les réseaux sociaux des acteurs de la série, continuez à lire.

LES RESEAUX SOCIAUX DES ACTEURS DE « THE LORD OF THE HEAVENS 8 »

rafael amaya

Rafael Amaya, le protagoniste de la série qui joue Aurelio Casillas, est actif sur divers réseaux sociaux tels qu’Instagram, Facebook et TikTok.

Rafael Amaya a joué à nouveau Aurelio Casillas dans « Le Seigneur des cieux » (Photo : AFP)

Rubén Cortada

Rubén Cortada est l’acteur qui donne vie au personnage de Fernando Aguirre dans la saison 8 de « El señor de los cielos ».

carmen aub

Carmen Aub est l’actrice qui interprète Rutila Casillas dans la série Telemundo depuis la saison 3.

Instagram : @carmenaub

Facebook: carmen aub

Twitter: @carmenaub

En raison de sa grande performance en tant que Rutila Casillas, tout le monde espère voir l’actrice dans « El Señor de los Cielos 8 » (Photo : Carmen Aub / Instagram)

Ivan Arana

Iván Arana joue Ismael Casillas, un personnage récurrent depuis la saison 4 puis devenu un personnage principal dans le sixième opus.

Afrique Zavala

África Zavala fait partie des nouveaux venus au casting, puisque son personnage, Mecha de la Cruz, vient d’intégrer la huitième saison.