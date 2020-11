7 fois Jimin de BTS a fait honte aux garçons de couverture en 2020

BTSde Jimin est né pour briller. En plus d’être un chanteur et danseur phénoménal, il est aussi l’une des personnes les plus photogéniques au monde. Voici 7 fois que Jimin était le cover boy de nos rêves en 2020!

1. Merveilleux dans Magazine Weverse



Magazine Weverse publie actuellement une série d’articles détaillés pour chaque membre du BTS. Comme son article, les photos expressives de Jimin nous montrent son côté introspectif.

2. Vol du «cygne noir»

Jimin a apporté toute la souplesse et la grâce d’un danseur à un tournage en noir et blanc pour Écuyer magazine.

Regardez-le voler!

3. Le talent rencontre l’innovation

Le talent musical rencontre l’innovation dans cette spéciale Prix ​​des innovateurs question pour WSJ. Magazine. Le regard intimidant de Jimin nous met au défi de croiser ses yeux, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Si garder le contact visuel avec la photo de Jimin est si difficile, imaginez le rencontrer dans la vraie vie!

4. VOGUE Japon



Cette combinaison de bronzage, de bleu et de noir n’est pas facile à réaliser, mais soyons honnêtes. Il peut basculer n’importe quel look!

5. ÊTRE toi même

Dans ses photos conceptuelles pour BTS ÊTRE album, Jimin brouille les frontières entre la féminité traditionnelle et la masculinité. La façon dont il combine des arrangements floraux doux et un décor délicat avec une simple tenue noire crée un beau contraste.

6. CEO Park est arrivé

Est-ce un K-Drama ou la vraie vie? Dans Variété’Problème de BTS, Jimin nous sert des looks de PDG qui sont tout droit sortis de K-Drama land.

7. Féroce dans FILA



Levez la main si Jimin vous a converti en FILA! Athleisure n’a jamais été aussi attrayant.