L’icône de la mode Iris Apfel, 100 ans, explique pourquoi elle ne prendra jamais sa retraite : c’est « un destin pire que la mort »

Quand Iris Apfel entre dans une pièce – ou un Zoom dans ce cas – elle attire l’attention.

L’icône de la mode centenaire est parfaitement habillée d’un costume jacquard aqua et vert avec une broderie pois qui comprend des pois perlés – un look de sa nouvelle collection H&M. Dans le style Apfel classique, son cou est drapé de plusieurs colliers de perles (certains en forme de ses lunettes surdimensionnées) et il y a des bracelets sur des bracelets sur ses poignets.

Notant qu’elle a froid alors qu’elle s’installe, un manteau à plumes orange vif est drapé sur ses épaules – la pièce parfaite pour rassembler son ensemble coloré. La centenaire bien-aimée n’a pas arrêté de travailler et était impatiente de parler de son dernier projet avec la société de vêtements suédoise.

« Je suis moi-même excité. Je pense que H&M a fait un travail magnifique et superbe en traduisant ce que j’avais en tête », a déclaré Apfel AUJOURD’HUI lors d’une interview vidéo sur la collection qui célèbre « un siècle de style personnel ».

La nouvelle ligne incarne tout ce qu’Apfel représente : mélanger les textures et les motifs, les couleurs vives et audacieuses, et prendre des risques avec des silhouettes exagérées.

Iris Apfel pour H&M. H&M

Avec quelque chose « pour tout le monde, jeunes et vieux », comme l’a décrit Apfel, la collection « ludique » et « très heureuse » comprend des pièces de déclaration comme une veste violette gonflée faite de tourbillons de tulle, une jupe longue à imprimé floral avec un chemisier assorti, et un ensemble de salon jaune et violet avec des détails à franges. Il y a aussi des mini-robes lumineuses, des caftans fluides, un maillot de bain qui rend hommage à ses lunettes emblématiques et à son 100e anniversaire.

Bien sûr, ce ne serait pas une collection Apfel s’il n’y avait pas d’accessoires spectaculaires et des pantoufles assorties aux costumes.

« Je ne sais pas d’où vient mon inspiration. Je suis expérimental, je suis curieux, j’aime essayer de nouvelles choses. Je fais ce qui me semble juste. J’improvise », a déclaré Apfel en réponse à son inspiration pour la conception de la collection. « Parfois ça marche, parfois non. Mais c’est toujours excitant.

Et c’est excitant. La collection, qui a chuté le 14 avril aux États-Unis, s’est vendue à l’étranger après sa sortie le 31 mars. (Au moment de la publication de cet article, la majeure partie de la ligne était également déjà épuisée aux États-Unis.)

« Oh, je n’y croyais pas ! Chaque fois qu’ils m’appellent et me disent : ‘Les files d’attente autour du pâté de maisons, cinq minutes toutes vendues.’ Wow », a déclaré Apfel en la mettant debout et en applaudissant de joie.

Le mannequin Winnie Harlow pose dans un look de la collection Apfel avec H&M. CHRIS CARTER / H&M

Une « icône accidentelle »

On pourrait dire que la réponse est exactement ce à quoi on s’attend pour la New Yorkaise, née le 29 août 1921. Apfel se surnomme « l’icône accidentelle » – c’est aussi le titre de sa biographie de 2018 – mais on ne peut nier qu’elle a eu un impact dans le monde de la mode.

Au cours de ses 100 ans, elle a occupé de nombreux rôles et titres de poste. Son amour pour les textiles a commencé lorsqu’elle était une jeune fille jouant avec des restes de tissu chez ses grands-parents, selon CNBC. Elle attribue ce temps pour l’avoir aidée à aiguiser son œil artistique.

Apfel a été rédactrice pour « Women’s Wear Daily » et a fondé en 1950 l’entreprise textile Old World Weavers avec son défunt mari Carl Apfel, qui a également vécu jusqu’à 100 ans. Elle a également été décoratrice d’intérieur pour neuf présidents, de Harry S. Truman à Bill Clinton, mannequin et auteur.

Tout au long de tout cela, elle n’a jamais hésité à être elle-même et à porter des tenues qui la distinguent de la foule.