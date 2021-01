Cyberpunk 2077 – Les meilleurs mods pour le jeu: meilleurs graphismes, gameplay optimisé et guide de changement d’apparence Vs (Solution)

Même avec des jeux qui ne souffrent pas de bugs majeurs et sont considérés comme parfaits par le noyau dur des fans, le désir de la communauté est de Mods assez grand. Et soyons honnêtes Cyberpunk 2077 est un jeu fantastique, mais loin de satisfaire tout le monde, encore moins d’être appelé sans bogue.

Il est donc compréhensible que de nombreux joueurs se sentent certains Améliorations souhait, qu’ils soient de nature cosmétique ou dans le sens d’une sensation améliorée. Pour ceux d’entre vous qui recherchent des mods «Cyberpunk 2077», nous avons le meilleur ici Modifications choisi qui parle actuellement du jeu de rôle en Projet CD RED donne.

Cyberpunk 2077: les meilleurs mods pour le jeu dans le guide des mods

Avant de commencer à télécharger les mods présentés ici et de les implémenter dans votre version de Cyberpunk 2077, il faut dire qu’il n’y en a actuellement aucun officiel Outils de modding pour le jeu et ils ne sont pas non plus pris en charge. Vous devez donc installer les mods manuellement et à vos risques et périls, c’est pourquoi nous vous recommandons d’installer votre Pour sauvegarder les parties sauvegardéesavant de transformer vos plans de modding en réalité.

Sous chaque recommandation de mod de notre part, vous trouverez le lien correspondant Mods Nexus, où vous trouverez des instructions détaillées sur la manière de gérer l’installation et les éléments à surveiller. Lisez attentivement ces descriptions pour éviter les plantages et autres problèmes.

Meilleure tenue de route du véhicule: Pour une meilleure expérience de conduite

Ce mod est parfait pour les débutants car ce n’est qu’un fichier .ini qui n’accède pas à d’autres fichiers et ne peut donc pas causer de gros dommages. Une meilleure gestion des véhicules est destinée à cela Manipulation des véhicules dans « Cyberpunk 2077 » moins frustrant à faire.

Étant donné que des ajustements précis sont toujours en cours sur ce mod, comme pour tous les mods actuellement disponibles pour le jeu, vous devriez visiter la page de téléchargement de temps en temps et vérifier s’il existe déjà une meilleure version.

Télécharger: Meilleure tenue de route du véhicule

Tweaks de Cyber ​​Engine: Si le processeur est à court de jus

Le CPU être le plus gros point faible de votre matériel dans votre ordinateur, c’est probablement le meilleur mod pour vous. Cyber ​​Engine Tweaks s’occupe principalement de Corrections de performances et Corrections de bogues, mais a plus à offrir que cela. Ce mod est presque un must pour tous ceux qui ont des problèmes avec SMT pour processeurs AMD ont, et la modification prend en charge Atténuation du spectre chez AMD et Intel et autres chantiers de construction pouvant affecter vos performances.

Si vous n’avez pas de problèmes significatifs avec votre CPU, ce mod n’aura pas d’effet notable sur les performances, mais vous devriez quand même moins de baisses de FPS avoir qu’avant. En outre, ce mod permet que Menu de débogage du jeu ce que le Mod Cyberconsole rend redondant.

Télécharger: Tweaks de Cyber ​​Engine

Cyberpunk Autonomous Reshade – True HDR

Le créateur de ce mod promet un ensemble complexe d’effets qui fonctionnent ensemble de manière transparente, ajoutant une profondeur, des couleurs et des effets visuels précis à Cyberpunk 2077. Ce n’est pas censé être un ReShade générique qui a été mis en place très rapidement et n’utilise que quelques effets, et les commentaires des utilisateurs montrent qu’il a raison avec cette déclaration.

Cyberpunk Autonomous Reshade, cependant, est une méthode basée sur un logiciel et non une Véritable HDR car il est destiné aux moniteurs HDR. Au lieu de cela, le mod simule via le Méthode True HDRutilisé pour la première fois dans les jeux Unreal Engine 4 HDR et quiconque souhaite télécharger le mod devrait peut-être d’abord connaître les différences.

Télécharger: Remodelage autonome Cyberpunk

E pour interagir – V pour marcher et conduire

Après la sortie de Cyberpunk 2077, de nombreux joueurs se sont plaints qu’ils devaient appuyer sur la touche F pour interagir et qu’il n’y avait aucun moyen de le changer. Si vous faites partie de ces personnes, nous avons de bonnes nouvelles pour vous, car ce mod vous garantit touche E pour les interactions et maintenez le bouton V enfoncé pour marcher ou conduire lentement.

Mais il y a plus. Le mod garantit également qu’une seule frappe est suffisante pour éviter, vous n’avez donc plus à double-cliquer pour cette action. De plus, grâce à ce mod, il est désormais possible pour le Sélection de dialogues utilisez la molette de la souris pour atteindre la ligne souhaitée.

Télécharger: E pour interagir, V pour marcher et conduire

Entraîneur Cyberpunk 2077 – Fling: Tricher en toute simplicité

Si «Cyberpunk 2077» est trop difficile pour vous, si vous voulez juste vous sentir comme un vrai dur à cuire ou si vous aimez simplement enfreindre les règles, vous vous amuserez probablement beaucoup avec cet entraîneur. Le mod de l’utilisateur Jeter vous accorde points de vie infinis, Endurance, grenades et munitions, laisse-toi vite Invoquer de l’argent, multiplie ton won Expérience et le vôtre Cred de rue et bien plus.

Télécharger: Entraîneur Cyberpunk 2077

Outil de mise à jour d’apparence Arasaka: Vs changer l’apparence

La plupart des plaintes de haut niveau concernant «Cyberpunk 2077» au cours des dernières semaines étaient liées au fait que l’apparition de V, le personnage principal du jeu, ne peut pas être changé une fois qu’il a été créé. Ce mod change ce fait. Le simple fichier .exe accéder à votre dernière sauvegarde et vous permettre de Modifiez la coiffure et certains traits du visage de V..

Télécharger: Outil de mise à jour d’apparence Arasaka

Meilleure mini-carte

Connaissez-vous le problème? Vous traversez Night City à toute vitesse et soudain, votre marqueur de chemin vous indique que vous devez tourner brusquement à droite. Pas une entreprise facile à la vitesse et souvent l’action se termine par un crash. Pour éviter de tels accidents, il existe ce mod qui vous permet de pour agrandir la mini-carte, rendez-le transparent, supprimez le cadre ou passez à une simple boussole.

Télécharger: Meilleure mini-carte

