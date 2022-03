4 scènes de l’univers étendu de DC qui n’ont aucun sens !

Bandes dessinées DC

L’univers étendu de DC a quelques scènes qui sont douteuses sur le plan créatif et dans Spoiler, nous mettons en évidence quatre exemples.

©IMDBStarro devait être imparable

le Univers étendu DC a commencé son chemin avec des films au ton sombre et des thèmes tels que le chemin du héros, la peur et la rédemption. Zack Snyder a donné à Homme d’acier et batman contre superman un arc d’histoire qui nécessitait plus de développement jusqu’à ce que les dirigeants de Warner décident d’un changement substantiel et donnent un changement de direction. De cette façon, le DCEU est devenu plus coloré et a pris un nouvel humour.

Ce qui est certain, c’est que Zack Snyder a terminé une trilogie de films avec la sortie de sa coupe de Ligue des Justiciers en même temps que la vision du réalisateur James Gunn a commencé à primer Escouade suicide et la série pacificateur. le Univers étendu DC est moins homogène que son concurrent direct, le Univers cinématographique Marvelet cela se voit dans les scènes que nous allons mettre en lumière aujourd’hui.

+Scènes du DCEU qui n’ont pas de sens

4. « Quelque chose saigne définitivement. »

Superman vient d’être relancé dans la coupe Joss Whedon de Justice League et affronte les autres membres de l’équipe de héros. Il voit alors Batman et va rapidement l’attaquer. Le Gotham Bat n’est pas armé. Clark Kent le jette contre une voiture de police et le tient à sa merci jusqu’à l’arrivée de Lois Lane qui calme le Kryptonien. Puis un plan montre Bruce Wayne au sol, souffrant, prononçant la phrase : « Quelque chose est définitivement cassé. » Le Chevalier Noir n’agirait jamais de cette façon…

3. La brigade suicide contre. Starró

L’inclusion de Starro comme l’un des méchants de The Suicide Squad fait du film un véritable « à prendre ou à laisser ». La Étoile de mer gigantesque qui vient d’un autre monde avec l’intention de nous conquérir déplacé au grand écran d’une manière controversée. Avec la capacité de générer de minuscules versions de lui-même qui contrôlent l’esprit de leurs adversaires et une taille gargantuesque, il est difficile d’expliquer comment les méchants de Suicide Squad ont remporté la victoire.

2. L’inclusion de Superman dans Shazam

Tous les fans de DC Extended Universe voulaient voir une rencontre entre Shazam et Superman. Il y avait des attentes car cette possibilité était alimentée par une bonne chimie entre Henry Cavill et Zachary Levi. Pourtant, l’interprète qui donne vie à l’Homme d’Acier dans le DCEU n’était pas de la partie et une scène a été enregistrée avec un sosie venu rejoindre Billy Batson et son visage n’a jamais été vu. Déception! Beaucoup se sont moqués de la séquence.

1. Justice League dans Peacemaker

Un mauvais service rendu à l’équipe de super-héros préférée du DC Extended Universe. James Gunn a décidé d’utiliser Flash et Aquaman pour un bâillon inutile où ils se moquent d’Arthur Curry alors que Wonder Woman et Superman ne montrent même pas leur visage. Zack Snyder et Jason Momoa ont beaucoup fait pour donner au roi des sept mers une entité respectable et ici le réalisateur de The Suicide Squad revient à utiliser ces héros pour la comédie. Impardonnable.

