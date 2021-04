«  Mega Time Squad  »: une comédie frénétique et aigre sur une bande d’idiots qui voyagent dans le temps

Rien n’est plus amusant qu’une comédie intelligente qui joue à l’idiot. Dans ce cas, ‘Mega Time Squad’ (que vous pouvez voir dans Filmin) est une farce de vols et de voyages dans le temps conscient que Le matériau à partir duquel il commence, peu importe à quel point vous vouliez le prendre au sérieux, ne cesserait pas d’être une connerie monumentale. En profiter, c’est le pari du réalisateur et scénariste Tim van Dammen (presque débutant, avant d’avoir seulement signé une mise à jour musicale inconnue de «Roméo et Juliette»), et ça marche vraiment bien.

Pour cela dépeint absolument tous ses personnages comme des crétins (grosso modo, presque tous de bon cœur, bien que leurs limites les rendent maladroits), incapables de voir au-delà de deux pieds de leur nez. Le cadre extrêmement local de la petite ville de Thames, en Nouvelle-Zélande (c’est-à-dire, faites attention ici: attitudes originales et accents inattaquables partout) complète le point de départ.

Dans l’un des meilleurs gags en cours d’exécution Dans le film, tous les personnages se bouchent les oreilles douloureuses chaque fois que quelqu’un tire avec une arme à feu. Así de poco acostumbrados están a los jaleos en Thames, y de algún modo, se entiende que los planes de los ladrones sean tan inseguros ya cortísimo plazo: robar a las triadas sin pensar en las consecuencias, atracar bancos de tres al cuarto… en quelque sorte, le cadre ensoleillé et silencieux de la Nouvelle-Zélande justifie la maladresse de ces criminels qui transforment les protagonistes de «Fargo», par comparaison, en intellectuels.

Mais il y a plus, bien sûr. L’un de nos protagonistes tombe sur un bracelet chinois qui lui permet de voyager dans le temps. Quelques minutes dans le temps, en particulier. Qu’est-ce qui le fait se dérouler et se trouver. Mais ‘Mega Time Squad’ ne s’attarde pas sur les paradoxes ou les contradictions du voyage dans le temps et va à ce qu’il se passe: que se passe-t-il lorsqu’un idiot rencontre d’autres idiots qui lui sont identiques?

Les tortues ninja du voyage dans le temps

La chose la plus curieuse à propos de « Mega Time Squad » est qu’il n’y a pas d’éléments de science-fiction dans la justification du voyage dans le temps, mais plutôt un bracelet magique simple fourni par un vendeur chinois qui est une pure hilarité au visage de bâton. Et pourtant, il sait que le spectateur connaît les conventions du genre lorsqu’il adopte, disons, des approches plus réalistes, et joue avec l’humour qui est extrait de la rencontre de quelqu’un avec lui-même.

Et c’est la base de ‘Mega Time Squad’, qui est parfaitement résumée dans le titre du film, le nom que le protagoniste multiplié donne à son propre groupe composé entièrement de clones temporaires: c’est-à-dire une aventure d’humour idiot, mais en même temps très conscient des possibilités de sa propre folie. Autre exemple: la séquence dans laquelle les clones entrent dans une maison et font des ravages, simplement en y étant.

Tout cela est renforcé par une utilisation convenablement grotesque du décor. (Nouvelle-Zélande, cet endroit où une vieille femme avec un fusil en ligne sur le banc est plausible) et pour de grandes performances toujours à la limite du dessin animé. Le grand protagoniste (Anton Tennet) est rejoint par des gens comme le chef de la mafia Shelton (dont vous vous souviendrez sous le nom de Jonny Brugh dans «Ce que nous faisons dans l’ombre»).

Le résultat est parfait pour une courte période (79 minutes de course) de humour et code de voyage dans le temps et effets spéciaux modestes mais plus que fonctionnel. La Nouvelle-Zélande est toujours un endroit heureux si vous recherchez la comédie la plus surprenante et décalée.