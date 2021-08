« Hades » est le jeu le mieux noté sur les consoles de nouvelle génération

Après sa sortie sur PC, macOs et Nintendo Switch en septembre 2020, l’arrivée récente de « Hades » sur PlayStation 5 et Xbox Series X et S a fait de ce titre RPG rogue-like de Supergiant Studios le jeu le plus populaire. toutes les versions sur la nouvelle génération de consoles.

« Hades » est actuellement l’un des plus grands phénomènes de la culture gamer, provoquant une grande sensation qui en a fait un candidat fort dans la dernière édition des « The Game Awards », en plus d’acquérir le prix du « Jeu de l’année » dans le Édition 2021 des Game Developers Choice Awards, en plus d’acquérir les reconnaissances « Best Design » et « Best Audio ».

Juste une semaine après son arrivée sur les consoles de nouvelle génération (vendredi dernier 13 août), Twisted Voxel rapporte qu’il occupe la première place des classements Metacritic, avec une note de 93 points dans sa version de PlayStation 5, suivi de Demon’s Souls (92), Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (90 =, Final Fantasy VII Remake Intergrade (89) et Disco Elysium (89).

Dans son édition pour Xbox Series X/S, « Hades » a actuellement un score de 94, battant Microsoft Flight Simulator (90), It Takes Two (89), Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 (89) et Tetris Effect : Connected (89).

Fait intéressant, l’édition du jeu pour Nintendo Switch, la première console sur laquelle elle était disponible, est actuellement en cinquième position des jeux les mieux notés sur cette plateforme avec 93 points. Les premières places sont détenues par The House in Fata Morgana (98), The Legends of Zelda: Breath of the Wild (97), Super Mario Odyssey (97) et Divinity: Original Sin II (93).