Nichol Kessinger est-il en contact avec le tueur de famille Chris Watts?

La maîtresse du meurtrier Chris Watts est de retour aux yeux du public.

Dans une interview exclusive avec le Daily Mail, un détenu allègue que Watts est de retour en contact avec Nichol Kessinger, la femme avec laquelle il avait une liaison lorsqu’il a tué sa famille.

Avant les meurtres horribles, la famille Watts semblait typique et heureuse.

Cette histoire est bien connue grâce au documentaire Netflix Meurtre américain: la famille d’à côté.

Shannan Watts et sa famille ont reçu de merveilleuses nouvelles à l’été 2018: elle et son mari Chris attendaient un petit garçon, qui les aurait amenés dans une famille de cinq personnes. Leurs deux autres filles étaient Bella, âgée de 4 ans, et Celeste, âgée de 3 ans.

En juin de la même année, Chris a commencé à voir Nichol Kessinger, un collègue d’Anadarko Petroleum. Au fil de l’affaire, Watts et Kessinger ont parlé, partagé des photos racées et sont partis en vacances et en rendez-vous secrets.

Le 14 août 2018, Chris a réveillé sa femme pour lui dire qu’il voulait mettre fin au mariage. Ils se disputèrent. Chris a ensuite étranglé sa femme à mort.

Alors qu’il l’enveloppait dans une couverture, son enfant de 4 ans est entré en demandant ce qui n’allait pas.

Il a conduit le corps de sa femme et ses deux enfants sur son lieu de travail, puis a étouffé ses filles et mis leurs corps dans des réservoirs de pétrole, et a enterré Shannan dans une tombe peu profonde à proximité.

Le 21 août 2018, Chris a été inculpé de trois chefs de meurtre au premier degré ainsi que d’accusations liées à l’interruption illégale d’une grossesse et à la falsification d’un cadavre.

Pendant longtemps, Kessinger a gardé un profil bas, mais elle n’a pas été cachée de l’examen public.

Kessinger a nié savoir quoi que ce soit sur les meurtres. Lorsque l’affaire a été rendue publique, elle a perdu son emploi. Certains ont supposé qu’elle avait aidé Watts à planifier ou à commettre les meurtres.

Elle n’a pas été entendue d’elle depuis sa dernière interview avec les médias en 2018, certaines sources affirmant qu’elle était sous la protection des témoins. Il a été rapporté que Kessinger a changé de nom et reste pour elle-même.

C’est jusqu’à ce qu’il soit rendu public que Kessinger pourrait être en contact avec Watts.

David Carter, un codétenu de l’établissement correctionnel Dodge à Waupun, Wisconsin, a révélé dans une interview exclusive avec le Daily Mail que les deux pourraient être en contact, Kessinger écrivant des lettres à Watts en utilisant son nouveau nom.

Carter déclare: «Il m’a dit qu’elle avait dit qu’elle avait besoin de lui parler pour éclaircir certaines choses.»

Il n’est pas confirmé que ces lettres proviennent de Kessinger mais Watts croit fermement qu’elles le sont. Watts n’a jamais dit à Carter ce que les lettres disaient.

L’affaire a radicalement changé sa vie.

Kessinger est passée d’une maîtresse qui croyait que son amant était divorcé, à un témoin qui est allé à la police quand elle a vu que la femme enceinte et la famille de cet amant étaient portées disparues.

Beaucoup pensent que Watts a tué sa famille pour être avec elle. Mais David Carter affirme que Watts a déclaré avoir tué sa famille parce qu’il ne voulait pas payer de pension alimentaire pour enfants ou perdre sa maison au Colorado.

L’affaire est devenue l’une des pièces maîtresses de l’affaire, dépeignant Kessinger comme un élément clé du motif pour lequel Watts a assassiné sa femme, son fils à naître et ses deux jeunes filles. Kessinger affirme qu’elle n’avait aucune idée qu’il allait assassiner sa famille.

Dans une interview accordée au Denver Post, Kessinger déclare: «C’est un menteur. Il a menti sur tout.

Ce n’est que lorsque sa famille a disparu qu’elle a appris qu’il n’avait jamais entamé de procédure de divorce avec sa femme, que sa femme était enceinte de 15 semaines et que l’intégralité de leur relation de deux mois était construite autour de mensonges.

Bien qu’il n’y ait aucun lien connu entre Kessinger et le crime autre que sa liaison avec Watts, cette nouvelle allégation soulève des soupçons.

Quoi qu’il en soit, Kessinger peut faire tout ce qu’elle peut pour se détacher de ce terrible événement, mais pour le reste de sa vie, elle sera connectée à un homme désespéré et à son tissu toxique de mensonges.

