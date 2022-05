Moon Knight : Qui est le personnage de Scarlet Scarab ?

L’ultime et dernier épisode de la série de »Chevalier de la Lune » était plein de surprises, mettant fin aux plans diaboliques d’Arthur Harrow pour libérer la déesse Ammit, et nous montrant en détail l’acceptation de Marc Spector et Steven Grant. Cependant, Studios Marvel en a profité pour introduire un nouveau personnage dans l’univers cinématographique Marvel, transformant Layla El-Faouly en Scarabée écarlateconnu comme le premier super-héros égyptien des bandes dessinées Marvel.

La mini-série »Moon Knight » a présenté pour la première fois Layla, la partenaire sentimentale de Marc Spector qui a été jouée dans la série par l’actrice Mai Calamawy. Bien que nous puissions la voir comme un acteur clé de l’histoire de » Moon Knight », Layla n’apparaît pas dans les bandes dessinées originales de l’anti-héros, étant un tout nouveau personnage créé pour cette nouvelle série.

Ce qui a encore plus surpris les fans, c’est sa transformation en Scarlet Scarab, un guerrier égyptien apparu pour la première fois dans la bande dessinée.envahisseurs #23 » de 1977. L’histoire de ce héros n’est pas si populaire dans le monde de Marvel, mais il a été présenté comme un guerrier égyptien nommé Abdul Faoul, qui a présenté des pouvoirs surhumains à travers le scarabée Ruby, un ancien artefact qui a fait de lui le premier protecteur d’Egypte.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Quels sont les pouvoirs et capacités de Moon Knight ?

L’histoire de la bande dessinée se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, où Abdul s’allie aux forces de l’Axe pour lutter contre les nazis, mais ne fait jamais partie intégrante de l’équipe de l’Axe. Scarlet Scarab a des capacités incroyables grâce au scarabée rubis, lui conférant une force surhumaine, des boulons d’énergie mystiques et un bouclier, la capacité de drainer le pouvoir d’autrui par contact physique et la capacité de voler.

Le personnage disparaîtra des comics jusqu’à revenir à la 326ème édition du comic »Le puissant Thor », où l’on voit Abdul déjà vieilli sur son lit de mort, ayant comme dernier motif de transmettre le Ruby Scarab à son fils Mehemet, qui hérite des mêmes pouvoirs que son père, devenant le deuxième Scarlet Scarab. En tant que protecteur de l’Égypte, Mehemet fait une descente dans un musée pour récupérer des artefacts égyptiens qui ont été volés à leur emplacement d’origine.

Cela attire l’attention de Thor, conduisant à un combat entre les bastions de la mythologie nordique et égyptienne. Finalement, les deux se mettent d’accord. Thor arrêtera son attaque sur Scarlet Scarab, et Mehemet ne ramènera que l’Œil d’Horus, un artefact mystique, en Égypte. Ils se séparent ensuite et à nouveau le scarabée écarlate de Mehemet a depuis disparu.

Après une apparition minime dans la bande dessinée »Al-New Invaders #4 » dans le cadre d’un flashback, Scarlet Scarab a fait son apparition officielle dans le MCU avec la série Moon Knight, où Marvel Studios a pris quelques libertés pour lui donner un nouveau look. .version et identité au personnage. La chose la plus évidente et la plus différente est que Scarlet Scarab est maintenant une femme, Layla, qui n’a aucun lien avec l’histoire d’Abdul, Mehemet et du Ruby Scarab.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Moon Knight aura-t-il une deuxième saison ? Ceci dit Oscar Isaac

En fait, les racines de l’introduction du personnage dans le MCU proviennent de la scène finale de l’épisode 4, « The Tomb », et de l’introduction de la déesse égyptienne des femmes et des enfants, l’hippopotame. tuéris. Le personnage original mais amusant est celui qui accueille Marc et Steven dans l’au-delà et les aide dans leur résurrection, tout en donnant à Layla la chance d’être leur nouvel avatar dans le monde souterrain.

Layla accepte de devenir l’avatar de Tueris, mais seulement temporairement. Une fois qu’elle est devenue Scarlet Scarab, Layla reçoit une tenue écarlate et dorée avec des ailes en métal, donnant un air à la tenue de Wonder Woman. Bien que son apparition dans la série soit très rapide et ne se produise que dans cet épisode, nous pouvons voir qu’il a des pouvoirs tels que l’arrêt des balles, la capacité de voler et de transformer ses ailes en épées mortelles.

Bien que Layla dise à Tueris que leur accord serait temporaire afin d’aider Marc Spector et Khonshunous pouvons voir comment à la fin de l’épisode les deux sont toujours ensemble, dans ce qui semble être un accord beaucoup plus respectueux que Marc/Steven et le Dieu de la Lune, où Khonshu force Marc à tuer en son nom.

Bien que ce rôle ait été très peu vu dans la série, cela ne ferait pas de mal de s’assurer que nous n’avons peut-être pas vu tout Scarlet Scarab dans l’univers cinématographique Marvel, car nous pouvons voir comment Layla accepte d’être une sorte de super-héros égyptien, étant l’effort de Marvel Studios pour nous présenter un nouveau personnage et une réinvention de l’un de leurs super-héros pas si populaires, les fans de la série étant ravis de la participation de May Calamawy et de sa grande chimie avec l’acteur oscar isaac.