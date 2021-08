Pourquoi Owen Wilson ne voit-il pas sa fille ? Rencontrez Lyla Wilson

NICE RUBINETTERIE Mitigeur bidet complet avec vidage 1 "1/4 Nice Wilson 2800-26 Chromé

Mitigeur de bidet avec mousseur réglable et vidage 1"1/4 Nice Rubinetterie WILSON 2800-26 Vous recherchez un mitigeur de bidet au style ancien mais toujours élégant qui ne craint pas les modes actuelles et facile à utiliser pour tout le monde? Alors cette Nice Rubinetterie est exactement ce qu'il vous faut! Le levier de commande est fin et a une ligne douce tandis que le bec est légèrement incurvé et l'aérateur peut être tourné afin de simplifier l'utilisation et de répondre aux besoins de ceux qui l'utiliseront. Disponibles en 4 couleurs différentes, ils donnent luminosité, luxe et avant-garde à une salle de bain meublée avec un design vintage et rétro, excellent pour ceux qui veulent oser et laisser tout le monde sans voix. CARACTÉRISTIQUES: Marque: Nice Rubinetterie Série: Wilson Aérateur réglable Vidage 1"1/4 inclus Tuyaux de raccordement 3/8"G inclus Kit de fixation inclus Matériel: laiton Couleur: voir les options disponibles Code de produit: 2800-26 Nice Rubinetterie utilise