La nouvelle bande-annonce de Black Widow arrive avant les débuts de Disney + Premier Access cet été

Marvel Studios a publié une toute nouvelle bande-annonce pour le long, long, tant attendu Veuve noire film autonome. Le thriller d’espionnage bourré d’action sortira officiellement en salles et le 9 juillet à Disney +, plus d’un an après sa date de sortie en salles. La nouvelle séquence met l’accent sur la présentation de la lutte de Natasha Romanoff pour faire face à son passé et faire face à des affaires inachevées avec une tonne de séquences jamais vues auparavant.

Les fans de Marvel Cinematic Universe sont actuellement plongés dans le monde de The Falcon and the Winter Soldier après avoir appris les mystères de WandaVision à la maison, mais le studio ne veut pas qu’ils oublient l’expérience théâtrale avec Veuve noire, c’est pourquoi nous avons une nouvelle bande-annonce aujourd’hui. De plus, Warner Bros. a publié la bande-annonce de Space Jam 2 plus tôt, donc Marvel Studios ne pouvait évidemment pas les laisser s’amuser en ce beau samedi matin.

Veuve noire était censé mener la charge MCU l’été dernier, aboutissant à la sortie de Éternels à la fin de l’année, mais cela n’a pas pu se produire en raison de la pandémie. Au moment d’écrire ces lignes, les cinémas en Amérique du Nord commencent à rouvrir, avec Los Angeles de retour au sommet pour le troisième week-end consécutif. Les attentes sont élevées cet été pour un retour à une forme de normalité, qui comprendra l’expérience théâtrale à succès estivale, et à partir de l’apparence des choses, Veuve noire conviendra parfaitement aux fans qui attendent de voir le film depuis plus d’un an maintenant.

Le film suivra la stratégie de sortie de Mulan et Raya et le dernier dragon en étant simultanément diffusé sur Disney + pour un «bail unique pour 30 €» de «premier accès». La stratégie a bien fonctionné jusqu’à présent, mais Veuve noire est dans une toute autre catégorie. Même avec les gens qui se sentent plus à l’aise pour revisiter les salles de cinéma, on ne sait pas à quoi ressemblera le paysage en juillet, lorsque le film ouvrira. Quoi qu’il en soit, Marvel Studios, ainsi que d’autres grands studios, pensent que cet été sera le grand retour après un an de fermetures et de repoussage des dates de sortie.

Dans Veuve noire, Natasha Romanoff de Scarlett Johansson affronte les parties les plus sombres de son grand livre lorsqu’une conspiration dangereuse liée à son passé survient. Poursuivie par une force qui ne recule devant rien pour la faire tomber, Natasha doit faire face à son histoire d’espionne et aux relations brisées laissées dans son sillage bien avant qu’elle ne devienne un vengeur. Johansson reprend son rôle de Natasha / Black Widow, Florence Pugh joue le rôle de Yelena, David Harbour incarne Alexei / The Red Guardian et Rachel Weisz est Melina. Veuve noire -le premier film de la phase quatre de l’univers cinématographique Marvel-est réalisé par Cate Shortland et produit par Kevin Feige. Vous pouvez consulter la toute nouvelle bande-annonce du thriller d’espionnage ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Marvel Entertainment.