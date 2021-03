McMafia Saison 2: Date de sortie, distribution, bande-annonce, intrigue: Quand la nouvelle série sera-t-elle sortie?

Hossein Amini et James Watkins ont produit McMafia, une série dramatique policière britannique. L’émission est basée sur le livre de la journaliste Misha Glenny «McMafia: A Journey Through the Global Criminal Underworld», publié en 2008. La première saison a été créée sur BBC One le 1er janvier 2018 et sur AMC le 26 février 2018 aux États-Unis. États. L’émission a été coproduite par la BBC et AMC Networks.

L’émission a reçu des critiques favorables de la part des critiques lors de ses débuts, et elle a ensuite été renouvelée pour une deuxième saison. Après une première saison prometteuse, les fans attendaient avec impatience la sortie de la saison 2. Bien qu’il y ait eu peu de détails sur la deuxième saison, les créateurs de l’émission l’ont annoncé.

Date de première de la saison 2 de McMafia?

La deuxième saison de McMafia est certainement en préparation, et la série a déjà remporté un Emmy Award international du meilleur drame, et les producteurs Hossein Amini et James Watkins ont exprimé leur enthousiasme à l’idée de livrer la saison 2 aux téléspectateurs qui ont apprécié la première saison. La saison 2 devait sortir en 2019, mais le tournage a été reporté pour le moment. La saison 2 peut avoir huit épisodes comme la saison 1, mais aucune date de sortie officielle pour la saison 2 n’a été publiée.

Qui sera dans la saison 2 de McMafia?

Jusqu’à présent, aucune mise à jour de casting n’a été effectuée. Cependant, si l’intrigue se poursuit à partir de la première saison, James Norton reprendra très probablement son rôle d’Alex Godman, un pilier de la mafia qui a subi une transformation semblable à celle de Michael Corleone. Juliet Rylance jouera très probablement Rebecca Harper, Aleksey Serebryakov jouera Dimitri Godman, Maria Shukshina jouera Oksana Godman et Faye Marsay jouera Katya Godman.

Bienvenue dans AMC Premiere, la maison de tous vos favoris @AMC_TV spectacles et contenus exclusifs. Regardez la saison 1 de #McMafia sans publicité sur AMC Premiere. https://t.co/fLrAZfj085 pic.twitter.com/G3W4gGGpPn – McMafia (@mcmafiaamc) 28 septembre 2018

Si la saison deux met l’accent sur une nouvelle intrigue, les téléspectateurs peuvent être présentés à une toute nouvelle distribution de personnages.

Que se passera-t-il dans la saison 2 de McMafia?

McMafia est basé sur le livre non romanesque du journaliste Misha Glenny du même nom.

Glenny a fait la chronique de l’évolution du crime organisé dans les années 80 et 90, depuis ses débuts minables jusqu’à sa transformation en un phénomène multinational avec un vernis corporatif astucieux.



Le livre de Glenny était basé sur une série d’entretiens approfondis avec des personnes à tous les niveaux du crime organisé, des auteurs aux victimes, en passant par les intermédiaires entre la hiérarchie complexe.

Après avoir présenté son plan de manière convaincante, Alex a pu négocier un gros contrat pour inonder les marchés européens d’héroïne à la fin de la première saison. La suite pourrait le suivre alors qu’il gravit les échelons des chefs de la mafia européenne pour devenir une figure dominante du crime organisé.

Les téléspectateurs auront une toute nouvelle histoire si les écrivains choisissent de discuter d’une partie particulière de la mafia moderne ou de regarder un nouveau chapitre du roman de Glenny.

Je voulais juste que cette série aille bien avec les gens et ensuite nous verrons où nous allons », a déclaré le réalisateur et co-créateur Watkins à la presse, y compris à propos de la saison 2.

La saison deux, selon The Guardian, sera encore plus américaine, la série déménageant aux États-Unis pour la nouvelle saison.

