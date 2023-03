Est-ce que Dragged Across Concrete est sur Netflix? Où voir le film, le casting et plus encore

in

La bande est sur différentes plateformes, nous vous disons où vous pouvez la voir.

©IMDBBrutal Justice met en vedette Mel Gibson et Vince Vaughn

Quelques années après sa sortie (2018), la bande Traîné sur le béton encore un succèsPar conséquent, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur justice brutale (comme il a été nommé en espagnol) comme où le voir, quel est son casting et de quoi il s’agit.

Le synopsis officiel du film indique : « Après avoir été suspendus, deux policiers envisagent de braquer des trafiquants de drogue, mais se font prendre au milieu d’un violent braquage de banque.« .

Est-ce que Dragged Across Concrete est sur Netflix? La réponse est non. Il figurait autrefois dans le catalogue du géant du streaming, mais est actuellement disponible sur d’autres plateformes. Vous pouvez le trouver avec votre abonnement HBO Max, mais vous pouvez également le louer sur Prime Video et Apple TV pour environ 2,70 €.

+ Quel est le casting de Brutal Justice ?

Le film a un casting reconnu, il n’est donc pas surprenant qu’il continue d’être l’un des films les plus recherchés malgré sa sortie il y a plus de cinq ans.

Il met en vedette Mel Gibson, Vince Baughn et Tory Kittlesmais a également la participation de Jennifer Charpentier, michael jai blanc, Don Johnson, Laurie Holden, Fred Mélamed, Udo Kier et de plus.

