Astéroïdes nommés pour un groupe diversifié de 27 astronautes pionniers

Un groupe d’astronautes qui sont des pionniers pour leurs ethnies respectives sont maintenant de véritables «rock stars», ayant des astéroïdes nommés en leur honneur.

Le Minor Planet Center de l’Union astronomique internationale (UAI), qui supervise la désignation des petits corps dans le système solaire, a récemment publié la liste des noms officiels d’astéroïdes honorant 27 voyageurs spatiaux d’origine afro-américaine, hispanique et amérindienne. Les homonymes incluent des astronautes actifs et anciens de la NASA, des candidats astronautes de l’US Air Force et un cosmonaute de l’ère soviétique.

Les 27 astéroïdes nommés par des astronautes ont été découverts dans la ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter par Marc Buie, un astronome basé à Boulder, dans le Colorado, au Southwest Research Institute, dont le siège est à San Antonio, au Texas. Buie est également co-enquêteur de la mission Lucy de la NASA, qui, après son lancement en octobre, étudiera les astéroïdes troyens qui encerclent le Soleil, menant et suivant Jupiter sur son orbite.

« C’est un honneur et un privilège de nommer ces astéroïdes en reconnaissance des autres explorateurs de l’espace tout en ajoutant au message de la puissance et de la valeur de la diversité pour toutes les activités humaines », a déclaré Buie dans un communiqué publié par la NASA.

L’idée de nommer les astéroïdes pour les astronautes a été soumise à l’AIU par une équipe de scientifiques et d’étudiants impliqués dans la mission Lucy. L’effort a été dirigé par Cathy Olkin, la chercheuse principale adjointe de la mission Lucy au Southwest Research Institute, avec le soutien de Keith Noll, astronome planétaire au Goddard Space Flight Center dans le Maryland, qui est scientifique du projet Lucy.

« L’été dernier, un groupe d’entre nous s’est réuni pour rendre hommage à un groupe diversifié d’astronautes qui ont voyagé dans l’espace et aux pionniers qui ont ouvert la voie à ces explorateurs », a déclaré Olkin. « Mais il y en a beaucoup d’autres, et nous espérons ajouter leurs noms dans le ciel à l’avenir. »

Les nouveaux lauréats comprennent Joe Acabá et Stephanie Wilson, membres de l’équipe Artemis de la NASA qui sont parmi les premiers astronautes américains se préparant à un retour sur la lune, et Arnaldo Tamayo Méndez, un ancien cosmonaute qui a été le premier cubain et la première personne d’origine africaine à voler dans l’espace.

Michael Lopez-Alegria, qui est sur le point de devenir le premier astronaute à la retraite de la NASA à se lancer à nouveau sur la Station spatiale internationale en tant que commandant du premier vol spatial commercial d’Axiom Space en 2022.

Les 27 astronautes (et cosmonaute) rejoignent près de 40 autres explorateurs de l’espace dont les noms étaient auparavant ajoutés aux astéroïdes. Les homonymes précédents incluent les membres de l’équipage d’atterrissage sur la lune d’Apollo 11; les équipages tombés du Soyouz 11, de la navette spatiale Challenger (STS-51L) et de la navette spatiale Columbia (STS-107); et le premier humain à se lancer dans l’espace il y a près de 60 ans, Yuri Gagarin.

La liste complète des astéroïdes nouvellement nommés et des astronautes qu’ils honorent, citée par le Minor Planets Center, est la suivante:

(92579) Dwight

Edward (Ed) Joseph Dwight Jr. (né en 1933) fut le premier candidat astronaute afro-américain. Il a servi dans l’armée de l’air, en tant que pilote d’essai avant de servir dans l’École de pilotage de recherche aérospatiale. Après avoir quitté l’Air Force, il est devenu un sculpteur et auteur influent.

Robert H. Lawrence Jr. (1935-1967) a été sélectionné pour le programme Manned Orbiting Laboratory (MOL). Il a été le premier Afro-Américain à être sélectionné comme astronaute et le seul astronaute du MOL à avoir un doctorat. Il a péri dans un accident d’avion avant d’avoir l’occasion d’aller dans l’espace.

Guion Steward Bluford Jr. (né en 1942) fut le premier astronaute afro-américain dans l’espace. Il a fait partie de quatre missions de navette spatiale entre 1983 et 1992, qui comprenaient le déploiement de satellites, l’essai de bras robotiques et la conduite de recherches. Bluford a enregistré un total de 688 heures dans l’espace.

Frederick Drew Gregory (né en 1941) est un astronaute à la retraite qui était pilote dans une mission de navette spatiale et commandant dans deux autres missions. En 1989, il a été le premier Afro-Américain à commander un vol spatial. Il a également été administrateur adjoint de la NASA.

Charles Frank Bolden Jr. (né en 1946) est un ancien astronaute qui a participé à quatre missions de navette spatiale (deux en tant que pilote et deux en tant que commandant). De 2009 à 2017, il a été l’administrateur de la NASA.

Mae Carol Jemison (née en 1956) est une astronaute à la retraite qui a volé sur la navette spatiale en 1992. Là, elle a mené des expériences scientifiques. Elle a été la première femme afro-américaine à voyager dans l’espace et la première femme afro-américaine admise dans le programme de formation des astronautes.

Bernard Anthony Harris Jr. (né en 1956) est un ancien astronaute qui a volé sur deux missions de navette spatiale. En 1993, il était un spécialiste de mission qui a mené des recherches dans le cadre du Spacelab D-2. En tant que commandant de la charge utile de la navette spatiale Discovery en 1995, il est devenu le premier Afro-Américain à effectuer une sortie dans l’espace.

Winston Elliott Scott (né en 1950) est un ancien astronaute qui a effectué deux missions dans l’espace. Scott a effectué trois sorties dans l’espace pour récupérer des satellites et évaluer l’assemblage de l’ISS. Il a également réalisé des expériences sur les effets de l’apesanteur sur le corps humain.

Robert Lee Curbeam Jr. (né en 1962) est un astronaute à la retraite et la première personne à effectuer quatre sorties dans l’espace en une seule mission. Dans l’espace, Curbeam a aidé à réparer un panneau solaire et à installer une nouvelle ferme dans l’ISS. Il a passé plus de 37 jours dans l’espace et 45 heures sur des sorties dans l’espace.

Stephanie Diana Wilson (née en 1966) est la deuxième femme afro-américaine à voler dans l’espace. Elle a volé sur trois missions et, à partir de 2020, a enregistré le plus de temps dans l’espace de tous les astronautes afro-américains (42 jours). Elle a également servi en tant que commandant au sol pour la première sortie dans l’espace entièrement féminine en 2019.

Joan Higginbotham (née en 1964) est ingénieur électricien et ancienne astronaute. En tant qu’ingénieur au Kennedy Space Center de la NASA, elle a participé à 53 lancements de navettes spatiales avant de devenir astronaute et troisième femme afro-américaine à se rendre dans l’espace.

Benjamin Alvin Drew (né en 1962) est un astronaute qui a effectué deux missions de navette spatiale vers l’ISS en tant que spécialiste de mission. Il a enregistré plus de 25 jours dans l’espace. Il a également effectué deux sorties dans l’espace.

En tant qu’astronaute, Leland Devon Melvin (né en 1964) a contribué à la construction de l’ISS, avec des vols à bord de la navette spatiale Atlantis en 2008 et 2009. Melvin est également un ingénieur expérimenté dans l’utilisation de capteurs pour évaluer les dommages causés aux véhicules aérospatiaux et était un joueur de football de la NFL. avec les Lions de Detroit.

Robert Lee Satcher Jr. (né en 1965) est un chirurgien orthopédiste, ingénieur chimiste et astronaute à la retraite. Il a été le premier chirurgien orthopédiste dans l’espace et a participé à deux sorties dans l’espace dans le cadre d’un vol de navette spatiale vers l’ISS en 2009.

Arnaldo Tamayo Méndez (né en 1942) a été la première personne d’ascendance africaine et le premier cosmonaute hispanique (cubain) à voyager dans l’espace avec l’équipage du Soyouz 38 en septembre 1980. Il a reçu la première médaille du Héros de la République de Cuba et de nombreux autres honneurs.

Franklin R. Chang Díaz (né en 1950) a été astronaute pendant 25 ans et a effectué sept missions de navette spatiale de 1986 à 2002. Il a enregistré plus de 1 600 heures dans l’espace et a aidé à déployer le vaisseau spatial Galileo vers Jupiter. Il est le premier astronaute costaricien et est également d’origine chinoise.

Sidney M. Gutierrez (né en 1951) est un ancien astronaute. Il était pilote de la navette spatiale Columbia en 1991. Cette mission était la première mission Spacelab consacrée aux sciences biologiques. Il était le commandant d’une mission de navette spatiale Endeavour en 1994 qui a utilisé le radar pour étudier la Terre.

Ellen Ochoa (née en 1958) est une ancienne astronaute. En 1993, elle a été la première femme hispanique à se rendre dans l’espace. Elle a effectué quatre missions de navette spatiale, enregistré près de 1000 heures dans l’espace et est devenue directrice du Johnson Space Center de la NASA à Houston.

Michael Lopez-Alegria (né en 1958) est un astronaute à la retraite qui a volé sur quatre missions de la NASA: trois à bord de la navette spatiale et une sur le vaisseau spatial Soyouz pour une mission de longue durée à bord de l’ISS. Il a effectué 10 sorties dans l’espace au cours de ses 257 jours dans l’espace. Dans l’espace, il a effectué des expériences sur les matériaux, la biotechnologie et la combustion.

Carlos I. Noriega est né en 1959 au Pérou et est devenu astronaute en 1996. Il était un spécialiste de mission à bord de la navette spatiale Atlantis sur la sixième mission de la NASA à amarrer avec la station spatiale russe Mir, et à bord de la navette spatiale Endeavour mission pour livrer et installer le premier ensemble de panneaux solaires sur l’ISS.

John D. Olivas (né en 1966) est un ancien astronaute. Olivas a effectué deux missions de navette spatiale, en 2007 et 2009, pour assembler l’ISS. Il a effectué cinq sorties dans l’espace au cours de ces deux missions.

George D. Zamka (né en 1962) est un astronaute à la retraite. Zamka a piloté la navette spatiale Discovery lors de sa mission d’octobre 2007 vers l’ISS. Il était le commandant de la mission de la navette spatiale Endeavour en février 2010, une mission d’assemblage de l’ISS.

Joseph Acabá (né en 1967) s’est envolé pour l’ISS en 2009, 2012 et 2018, à bord de la navette spatiale et du vaisseau spatial Soyouz. Lors de son premier vol, il a participé à des sorties dans l’espace pour assembler la station spatiale. En juillet 2020, il a passé 306 jours dans l’espace.

José M. Hernández (né en 1962) est né dans une famille d’agriculteurs migrants. Il est devenu astronaute et a été spécialiste de mission sur la mission Discovery de la navette spatiale vers l’ISS en 2008. Avant de devenir astronaute, Hernández a contribué au développement du premier système d’imagerie mammographique numérique plein champ.

Serena M. Auñón-Chancellor (née en 1976) est ingénieur, médecin et astronaute. Elle a collecté des météorites en Antarctique, a servi d’aquanaute sur une station de recherche sous-marine et a été ingénieur de vol sur l’ISS pendant six mois en 2018.

Rodolfo Neri Vela (né en 1952) est le premier Mexicain à voyager dans l’espace. En 1985, il était spécialiste de la charge utile sur la navette spatiale Atlantis. Pendant le vol, il a mené des expériences, dont de nombreuses sur le sujet de la physiologie humaine.

John Herrington (né en 1958) est un ancien astronaute et membre de la nation Chickasaw. Herrington était un spécialiste de mission à bord de la navette spatiale Endeavour pour le 16e vol de la navette spatiale vers l’ISS, effectuant trois sorties dans l’espace au cours de la mission.

