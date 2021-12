Nostalgie : HBO Max a ajouté une série classique à son catalogue et en a fait une tendance

in

Oui HBO Max pas la meilleure plateforme Diffusion à l’heure actuelle, c’est par très peu de marge. Il est clair que le gros problème de la plate-forme qui fédère les contenus d’études comme Cartoon Network avec Hbo Oui Warner Bros. vous avez un grave problème de sous-titrage que vous devez résoudre rapidement ; depuis leur arrivée dans la région, on leur reprochait la façon dont ils étaient vus, qu’ils n’étaient pas centrés ou qu’ils n’apparaissent pas directement.

Des titres comme la saga complète de Harry Potter ou toutes les saisons de Amis Oui Le bureau revenir à HBO Max l’une des faiblesses des spectateurs. Dans la région, il n’est pas facile d’accéder à toutes les plateformes du marché en raison de leurs coûts élevés, et il faut souvent privilégier certaines d’entre elles. Dans ce contexte, ce signal vient d’ajouter un classique qui non seulement lui donne un plus mais en fait aussi une tendance.

Il s’agit de Alf, la sitcom créée par Paul Fusco qui montrait un extraterrestre venu sur la planète et finalement adopté par la famille des tanneurs. Ses épisodes comme l’asperge ou le cafard géant sont devenus des emblèmes du petit écran. Cette comédie a duré quatre saisons entre 1986 et 1990, date à laquelle elle a été brutalement annulée. Malgré sa fin inachevée, c’est pour beaucoup l’une des meilleures fictions humoristiques à la télévision.

Ce que les réseaux ont dit avec l’arrivée d’Alf

Le débarquement de Alf dans HBO Max n’est pas passé inaperçu sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, où les différents utilisateurs ont partagé l’enthousiasme d’avoir la possibilité de faire un revoir de cette histoire. C’est que, jusqu’à aujourd’hui, il était très difficile de trouver la série complète sur internet, dans une qualité acceptable. Dans Youtube il y a quelques épisodes et scènes décousues, mais la définition de l’image laissait beaucoup à désirer.

« Twitter Unis parce que si quelqu’un peut fermer la fissure QUI EST ALF« écrit le journaliste Maia debowicz, auteur du livre Coutumes d’une autre planète, centré sur ce personnage fictif. « LAISSEZ TOUT : ONT-ILS AJOUTÉ ALF À HBO MAX« , Publique @notfacusintandis que le comédien Malena Pichot il pointa : « Bonnes nouvelles: ALF c’est bien mieux que dans mes souvenirs ».

