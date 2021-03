Fortnite reviendra-t-il sur la première carte de la saison 6?

Quelques fuites et observations suggèrent que le jeu pourrait entrer dans un mode primitif de Fortnite ou dans ce cas à la première carte du jeu avant le chapitre 2.

Pour commencer, il y a eu beaucoup de théories et de spéculations ces derniers mois suggérant que c’est exactement ce sur quoi vous travaillez. Jeux épiques au sein de Fortnite.

Il reste à voir si l’une de ces théories ou spéculations a un mérite, mais elles sont renforcées par la rumeur ou la fuite occasionnelle qui en suggère tant, et bien sûr les fans du Bataille royale Ils aspirent à revenir à une forme plus ancienne de la carte depuis un certain temps.

Bien sûr, s’il y a une sorte d’événement d’extinction d’astéroïdes (récemment divulgué), il est raisonnable de penser que cela pourrait entraîner la destruction de la carte actuelle, ouvrant la voie à une nouvelle carte.

En plus de cela, la récente bande-annonce du film de la saison 6 présente un emplacement pré-chapitre 2, Happy Hamlet, qui a fait ses débuts dans la saison 7 en remplacement de Flush Factory.

Fortnite est disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series X / S, PS4, PS5 et appareils mobiles.