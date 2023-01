Mayfair Witches anticipe les forces du mal dans un nouveau teaser d’épisode

Après trois premiers épisodes réussis, Sorcières de Mayfair se prépare à continuer à raconter l’histoire de Rowan d’Alexandra Daddario, qui doit développer ses pouvoirs pour combattre le mal qui arrive, les ténèbres avançant sur elle et sa famille, ainsi que sur tout ce qui l’entoure.





AMC continue de parier sur les histoires d’Anne Rice après la première de la première saison de Entretien avec le vampire, qui a également réussi à surprendre le public et les fans de l’auteur, malgré quelques critiques. Maintenant avec Sorcières de Mayfairl’univers s’étend et le réseau nous prépare à une nouvelle aventure dans le teaser du dernier épisode, que vous pouvez voir ci-dessous avec l’aimable autorisation d’AMC :

Dans les premiers épisodes, Rowan devait se plonger dans les secrets et les mystères de sa famille, et maintenant, comme la vidéo l’évoque, elle doit prendre conscience de l’entité de Lasher (Jack Huston). Ce sera sa tante Carlotta (Beth Grant) qui l’aidera à comprendre ces nouvelles informations.

Dans la vidéo, Carlotta révèle à Rowan qu’elle aussi a dû faire face à la présence de ce puissant inconnu et a réussi à le repousser, et elle espère qu’elle pourra être tout aussi forte et faire de même, en plus de lui donner un avertissement important.





Mayfair Witches et Interview avec le vampire ne sont que le début

L’arrivée de ces deux productions chez AMC n’est que le début d’un nouveau plan qui cherche à créer un univers entier basé sur les histoires d’Anne Rice, explorant ses personnages mystérieux et puissants, ainsi que ses histoires sombres mais pleines d’espoir qui plongent dans le êtres surnaturels et magiques.

Selon le producteur Mark Johnson, trois autres séries du même univers sont déjà en développement. Cependant, pour le moment, on ne sait pas quelles histoires de Rice ils adapteraient. La bibliographie de l’auteur comprend d’autres titres tels que La revendication de la belle au bois dormant, Sortie à l’Eden, La reine des damnés, L’histoire du voleur de corps, Les loups du milieu de l’hiveret plusieurs retombées de son œuvre la plus populaire, Les chroniques des vampiressource d’inspiration pour Entretien avec le vampire.

Anne Rice est l’une des auteures les plus reconnues de la modernité, réussissant à devenir l’un des écrivains avec le meilleur taux de vente de toute l’histoire, plus que tout, en raison de la façon dont ses personnages ont tendance à se maintenir dans le temps et à être toujours d’actualité, et le pouvoir de ses histoires de marcher sur la fine ligne entre la fantaisie et la réalité.