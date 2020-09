MediaTek annonce un nouveau chipset T750 5G pour offrir une expérience haut débit 5G

Tendance FP04 sept.2020 09:52:11 IST

MediaTek a annoncé jeudi son chipset T750 5G de faible puissance hautement intégré qui offrira une expérience haut débit 5G pour les fréquences 5G NR inférieures à 6 GHz. Le chipset alimentera les produits sans fil 5G CPE de nouvelle génération, y compris les routeurs d’accès sans fil fixes (FWA) et les points d’accès mobiles.

La conception de la puce compacte 7 nm est livrée avec une radio 5G intégrée et un processeur Arm quad-core.

Selon MediaTek, le chipset dispose de toutes les fonctions et périphériques essentiels pour que les fabricants d’appareils puissent créer des produits d’équipement grand public hautes performances dans les plus petits facteurs de forme possibles.

Le chipset est actuellement en cours d’échantillonnage avec des clients potentiels.

Parlant du chipset de nouvelle génération, JC Hsu, vice-président d’entreprise et directeur général de l’unité commerciale des communications sans fil de MediaTek, a déclaré qu’avec la connectivité haut débit à haut débit devenant de plus en plus importante, MediaTek étend son leadership 5G au-delà du segment des smartphones avec le chipset T770.

Selon Hsu, cela ouvrira de nouveaux marchés pour les opérateurs haut débit et les fabricants d’appareils et permettra aux clients de profiter de tous les avantages de la connectivité 5G.

Dans un communiqué de presse, la société a déclaré que les routeurs 5G avec des fréquences inférieures à 6 GHz apportaient une alternative haut débit plus abordable aux zones avec des services DSL, câble ou fibre limités.

Le chipset prend en charge les fréquences 5G inférieures à 6 GHz et l’agrégation de porteuses à deux composants (CA 2CC) pour une couverture étendue, ce qui le rend idéal pour les produits d’accès sans fil fixes intérieurs et extérieurs, comme les routeurs domestiques, ainsi que les points d’accès mobiles.

Il offre un appareil 5G compact qu’ils peuvent installer eux-mêmes et éviter les tracas des longs temps d’installation pour le haut débit par ligne fixe. Pour les opérateurs, le T750 fournira des vitesses 5G dès le départ pour rivaliser avec les services de ligne fixe sans encourir de coûts de pose de câbles ou de fibres.

Selon Khin Sandi Lynn, analyste du secteur chez ABI Research, les chipsets 5G de MediaTek pour les routeurs FWA répondront non seulement à la demande du marché et accéléreront la concurrence dans l’écosystème FWA CPE, mais constituent une solution parfaite pour les opérateurs qui envisagent d’atteindre une large couverture de service en un rien de temps. temps.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂