Oscars 2023 : enquête sur une nomination dans la catégorie Meilleure actrice pour possible fraude

in

Oscars 2023

Les Oscars 2023 ont déjà trouvé leur première polémique avec l’enquête sur la nomination de la meilleure actrice d’une des interprètes cette année.

©GettyPrix ​​Oscar

La 95e édition des Oscars a tout préparé pour que le 12 mars au Dolby Theatre de Los Angeles l’humoriste Jimmy Kimmel réalise la cérémonie où les précieuses statuettes dorées sont remises au meilleur du septième art mais cette nouvelle occasion commence du mauvais pied grâce à un polémique qui entache la légitimité lors du choix d’une nominée dans la catégorie Meilleure actrice.

L’interprète en question est Andrea Riseborough qui a dirigé le casting du film À Leslie. Vendredi dernier, l’Académie a partagé une déclaration faisant référence à l’actrice et à la controverse suscitée par la campagne qui a eu lieu afin qu’elle puisse être parmi les nominés pour remporter le prix à la maison. Mardi, un conseil d’administration de l’organisme se tiendra pour analyser cette situation pour la Oscars 2023.

Une nomination controversée

« L’objectif de l’Académie est de veiller à ce que la compétition pour les prix se déroule de manière équitable et éthique, et nous nous engageons à un processus de récompenses inclusif. Nous effectuerons une analyse des procédures de campagne pour les nominés de cette année afin de nous assurer qu’aucune règle n’a été violée, ainsi que si des règles doivent être modifiées dans cette nouvelle ère des médias sociaux et de la communication numérique. »a souligné L’Académie.

Les acteurs et actrices membres de l’Académie sont ceux qui, par leur vote, sélectionnent les différentes nominations dans les catégories de la Prix ​​Oscar. En ce sens, Hollywood a commencé à critiquer une campagne de soutien dirigée contre les électeurs. C’est le cas de Andrea Riseborough! L’épouse du réalisateur du film dans lequel il joue, À Lesliea passé des appels personnels à ses amis membres de l’organisation pour qu’ils parlent bien de la bande et de la performance de son protagoniste dans les réseaux.

Frances Fishermembre de La Academia, a partagé dans ses comptes : « À mes collègues acteurs de l’Académie, Deadline affirme qu’Andrea Riseborough peut obtenir sa nomination si 218 (sur 1 302) acteurs la choisissent comme premier choix pour la meilleure actrice », une publication qui enfreint une règle d’organisation qui empêche d’individualiser le concours par son nom ou son titre. Riseborough peut-il perdre sa nomination ? C’est une possibilité peu probable à moins que des tactiques interdites ne soient prouvées dans votre campagne.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?