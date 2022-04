Gurren Lagann fête ses 15 ans avec de nouveaux objets d’art et des produits officiels

Le manga et l’anime mecha classique »Gurren lagann » vient de sortir de nouveaux objets d’art et de la marchandise officielle pour célébrer son 15e anniversaire. Via un post sur Twitter par À Miamiune société de vente au détail japonaise chargée de vendre et d’exporter des articles d’anime, le nouveau look de quatre des personnages principaux du manga a été partagé : la timide excavatrice Simon, le mentor inspirant Kamina, la tireuse d’élite Yoko et Nia, la mystérieuse fille qui devient l’alliée la plus proche de Simon. .

Les personnages apparaissent au début de l’anime, où ils présentent une apparence un peu plus jeune, mais sont représentés en robes et costumes complets, prêts à célébrer cette occasion spéciale. Le nouvel art du personnage apparaîtra sur une variété d’objets de collection, y compris des porte-clés, des supports en acrylique, des badges de canette et une impression encadrée. Un nouveau logo du 15e anniversaire de la série sera également imprimé sur une nouvelle collection de t-shirts.

» Gurren Lagann » a été diffusé pour la première fois en 2007 et a été l’un des derniers grands succès du studio. Gainax, la société d’animation à l’origine de classiques tels que « Neon Genesis Evangelion ». La série a été inspirée par l’anime « super robot » classique des années 1970 tel que « Getter Robo » et est connue pour sa combinaison d’action à couper le souffle, d’animation cinétique et de narration et de thèmes étonnamment sincères.

L’histoire de l’anime se déroule dans un futur lointain, où la Terre est gouvernée par le cruel Spiral King, qui a forcé l’humanité à vivre dans des colonies souterraines. Nous voyons comme protagoniste Simon, un excavateur timide qui est inspiré pour échapper à la vie souterraine par Kamina, une jeune rebelle qui a de grands projets pour lui et ses amis.

Après avoir pris le contrôle d’un mecha de couleur rouge connu sous le nom de Gurren Lagann, les deux entament une rébellion qui ne changera pas seulement l’avenir de la Terre, mais également tout l’univers connu.

Le spectacle était la première série de longue durée réalisée par Hiroyuki Imaishi, qui fondera ensuite le célèbre studio Trigger. La série a été écrite par Kazuki Nakashima, qui est également connu pour son travail sur »Kamen Rider Fourze » et »Batman Ninja ». Imaishi et Nakashima se sont à nouveau associés en 2013 pour créer l’anime tout aussi apprécié » Kill La Kill » ainsi que le film d’animation à succès » Promare » à partir de 2019.

»Gurren Lagann » est disponible sur le service de streaming Netflix, Hulu et Crunchyroll.