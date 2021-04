Matthew Perry a publié une photo intime de la réunion d’amis sur HBO Max, puis l’a supprimée

Amis: La Réunion est la spéciale qui sera vue à travers le service de streaming HBO Max cette année et récemment il vient d’annoncer la fin de son tournage, qui a été réalisé sans script entre les deux, nous aurons donc une conversation naturelle entre les protagonistes sur ce qu’ils ont vécu au cours des 10 saisons que le spectacle a duré. L’un d’eux, Matthieu Perry, a partagé une photo des enregistrements et l’a regretté plus tard. Regardez ce qui s’est passé!

Ce spectacle allait être l’un des premiers sur la plate-forme lors de ses débuts en 2020, mais a été victime directe de la pandémie de coronavirus et a été suspendu deux fois. Ben Winston prendra la direction, les producteurs exécutifs seront Kevin Bright, Marta Kauffman Oui Grue David, créateurs du spectacle, en plus des principaux acteurs.

Comme précédemment rapporté par les médias américains Date limite, les enregistrements allaient avoir lieu ce week-end, et c’est ce qui s’est passé. La production a culminé le tournage et elle a été annoncée sur les réseaux sociaux pour tous les fans, mais quelques heures avant que quelque chose de vraiment étrange ne se produise: Matthew Perry a téléchargé une photo puis supprimée. Vous ne l’avez pas vu?

Dans la description de l’image, il a écrit: « Quelques secondes avant de manger un pinceau de maquillage. Sans parler de la réunion avec mes amis ». L’acteur a commencé à recevoir des milliers de likes et de commentaires positifs, mais a décidé de supprimer le message après quelques instants. Pas encore confirmé, mais on dit que les producteurs lui ont demandé de supprimer le post pour ne rien révéler du tout.

La seule chose que l’on sait, c’est que Ce spécial est prêt à rejoindre les 236 épisodes de la série publiée entre 1994 et 2004, et qui sera une conférence entre Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc et David Schwimmer. Pendant, les fans attendent la confirmation de la date de sortie officielle, bien que l’on sache que ce sera cette année.