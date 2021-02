Mer des voleurs | La vengeance du grand conte Morningstar | Guide du crâne et du calice des ordres de Graymarrow

Dans la section précédente de ce guide, nous avons couvert Comment trouver le coffre Morningstar. Maintenant que vous l’avez trouvé, que vous avez enfilé l’uniforme à l’intérieur et que vous avez trompé quelques PNJ pour vous donner des informations, vous êtes prêt à passer à autre chose. Dans cette partie du guide, nous expliquerons comment obtenir et déchiffrer les ordres de Graymarrow pour localiser le crâne du capitaine Douglas et le calice de la résurrection.

La vengeance du grand conte Morningstar | Guide du crâne et du calice des ordres de Graymarrow

Avant que nous commencions, vous devez avoir obtenu le coffre Morningstar pour terminer cette partie du guide. Si vous cherchez à démarrer la quête ou à trouver le coffre, vous pouvez les trouver dans les liens ci-dessous. Vous pouvez également utiliser le lien approprié ci-dessous pour trouver les journaux cachés de ce grand conte.

Pour trouver le crâne de Douglas, vous vous dirigerez vers Cannon Cove. Pour trouver le Calice de la Résurrection, vous naviguerez vers Sunken Grove. Une fois que vous êtes sur chaque île, descendez de votre navire et commencez à explorer. Vous rencontrerez éventuellement un équipage squelette avec un capitaine, tous assis et parlant. Vous devez vaincre ces équipages sur chaque île pour obtenir les ordres de Graymarrow.

Combattre ces batailles est facile et vous constaterez que les capitaines squelettes qui les gardent ne sont pas beaucoup plus difficiles que tout autre capitaine squelette. Vous pouvez vaincre les deux équipages avec juste votre épée en les désorientant continuellement et en les empêchant de vous attaquer. La partie délicate de cette tâche vient ensuite, une fois que les capitaines squelettes ont été vaincus et ont abandonné les ordres de Graymarrow.

Nous avons divisé ce guide en deux parties. Sur cette page, nous vous fournissons des instructions sans spoiler sur la façon d’interpréter les indices ajoutés au livre de quêtes. L’autre page saute tout cela et vous donne les points de fouille exacts de toutes les énigmes possibles, ainsi que des vidéos pour vous aider à les trouver.

Comment déchiffrer les ordres de Graymarrow

Graymarrow a laissé des instructions très créatives pour localiser le crâne de Douglas. Il utilise très Facile parler et des hiéroglyphes pour masquer ces instructions. Quand on dit Facile, nous ne voulons pas dire facile à comprendre. Nous voulons dire difficile à comprendre en raison de sa base. Vous devrez puiser dans l’intelligence de votre homme des cavernes pour cette énigme.

Les Hiéroglyphes

La première partie de l’interprétation des Ordres de Graymarrow est de déchiffrer les Hiéroglyphes. Pour ce faire, vous devez basculer entre les pages du livre de quêtes et comparer les symboles avec les mots qu’ils signifient. Il semble que ces symboles ont été écrits avec une écriture squelette et sont, en tant que tels, parfois difficiles à distinguer. Nous vous recommandons d’écrire chaque mot tel que vous le trouvez car il peut être difficile à retenir.

L’homme des cavernes parle

En supposant que vous les ayez écrits ou que vous ayez mémorisé le passage, vous devrez alors déterminer Quel exactement il dit. Le passage contient généralement des phrases qui n’ont pas beaucoup de sens et qui semblent manquer de nombreux mots. Dans l’image ci-dessus, vous verrez un exemple de l’une de ces instructions déchiffrée.

Cela n’a pas beaucoup de sens à moins que vous ne réalisiez ce que cela essaie de vous amener à faire. La plupart de ces instructions commencent par le mot De. Cela vous indique essentiellement que l’emplacement mentionné ci-après sera votre emplacement de départ sur l’île. Vous devrez continuer à explorer l’île sur laquelle vous avez reçu ces ordres pour trouver ces lieux de départ.

Parce qu’il est difficile d’expliquer comment comprendre un discours direct comme celui-ci, nous avons plutôt choisi de vous fournir l’interprétation de l’un d’entre eux, ainsi que le résultat final. La liste ci-dessous explique chaque partie des instructions, étape par étape.

De l’arbre squelette: Ceci vous indique le point de départ de ces instructions. Sur l’île, vous trouverez un arbre avec un squelette. Dans cette situation, ce sera un squelette suspendu. Cependant, dans d’autres situations, il peut s’agir d’une peinture ou de quelque chose de similaire. Marchez au nord-est: Utilisez votre boussole si vous le devez, mais vous devez marcher vers le nord-est depuis l’étape précédente. Quand le camp: Cela vous indique que la prochaine étape aura lieu lorsque vous courrez dans un camp en quittant l’étape précédente. Face Sud-Est: Cela signifie exactement ce qu’il dit. Marchez cinq: Cela signifie que vous devez parcourir un nombre de pas égal au nombre indiqué. Face North Star: Certains d’entre eux signifient exactement ce qu’ils disent, mais peuvent encore être délicats. Au lieu de dire Face directement au nord ou Face directement au sud, les instructions vous indiqueront généralement de faire face à une représentation symbolique de ces directions. Celui-ci vous dit de Face directement au nord. Marche sept: Faites sept pas. Creuser: Et creusez!

Comme vous pouvez le voir, il est plus facile de diviser également le discours déjà simple en sections simples. Du coup, les mots auront beaucoup plus de sens! Voici quelques conseils à garder à l’esprit lorsque vous essayez d’interpréter les Ordres de Graymarrow.

Être précis: Dans d’autres Tall Tales, vous trouverez que les instructions ont une interprétation vague. Cela ne s’applique pas à ces instructions. Vous devez les suivre exactement comme ils disent.

Dans d’autres Tall Tales, vous trouverez que les instructions ont une interprétation vague. Cela ne s’applique pas à ces instructions. Vous devez les suivre exactement comme ils disent. Les Ordres commencent toujours sur l’île où vous les avez trouvés. Si vous les avez récupérés chez un Skeleton Captain à Cannon Cove, les ordres vous indiqueront où creuser à Cannon Cove. Même chose avec les commandes sur Sunken Grove.

Si vous les avez récupérés chez un Skeleton Captain à Cannon Cove, les ordres vous indiqueront où creuser à Cannon Cove. Même chose avec les commandes sur Sunken Grove. Pensez comme un enfant. Si vous aviez trois ans et que vous vouliez laisser à quelqu’un des instructions pour trouver quelque chose, comment le feriez-vous? Suivez ces instructions de la même manière que vous suivriez les instructions de votre enfant de trois ans.

Si vous êtes coincé

Comme indiqué ci-dessus, nous avons également une page qui présente les solutions de toutes les options possibles pour les commandes de Graymarrow sur Cannon Cove et Sunken Grove. Si vous trouvez que suivre les instructions est trop difficile ou n’a pas de sens, vous pouvez utilisez ce guide pour trouver les Dig Spots en fonction des instructions que vous avez.

Et après

Une fois que vous aurez obtenu le crâne de Douglas et le calice de la résurrection, vous serez prêt à les utiliser! Vous vous dirigerez peut-être vers plusieurs îles, que nous aborderons toutes dans la prochaine partie du guide: Comment trouver et vaincre Graymarrow!

