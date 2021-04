« Shingeki no Kyojin »: ce qu’Eren Jaeger a vraiment ressenti pour Mikasa Ackerman

Hajime Isayama a commencé à dessiner il y a 11 ans « Shingeki no Kyojin« , Également connu dans le monde entier sous le nom de »L’attaque des Titans». La série a rapidement acquis une grande popularité pour ses rebondissements, et tôt ou tard en 2013, elle a sorti sa première saison en tant qu’anime sous la responsabilité de Wit Studio.

Après cela, plus rien n’a été pareil. « Shingeki no Kyojin« Est devenu un succès commercial en vendant plus de 100 millions d’exemplaires imprimés à travers le monde, se positionnant comme l’un des mangas les plus vendus Japon au cours des dernières décennies, n’ayant été dépassé que par « Une pièce« , »Dragon Ball« , »Naruto » et autres.

Récemment, Hajime isayama a publié son dernier numéro de la série, le chapitre 139, mettant fin à tout son travail confirmant de nombreuses théories sur Eren et la Légion de la reconnaissance. Ce faisant, il a également souligné les vrais sentiments de Eren vers ma maison, qui se connaissaient depuis leur plus jeune âge.

Les deux avaient été dans une relation adoptive jusqu’à la fin de la saison deux, où ma maison elle a avoué ses sentiments pour lui. Mais … qu’est-ce que j’ai ressenti Eren réellement? Qu’est-ce que tu ressens à son sujet depuis si longtemps? « Shingeki no Kyojin« ? Minutieux, plus tard, il y aura SPOILERS sur la fin du manga.

QU’A RESSENTI EREN POUR MIKASA DANS «SHINGEKI NO KYOJIN»?

Qu’est-il arrivé à chaque personnage à la fin de « Shingeki no Kyojin »? (Photo: Kodansha)

Dans les premières pages de Chapitre 139, on voit ça Armin Oui Eren avoir une dernière conversation avant leur dernière bataille entre eux, pendant que Jaeger essayait d’éradiquer la population mondiale pour quiconque n’avait pas de sang eldien qui coulait dans ses veines, bien qu’il ait été arrêté par Ma maison.

Pendant que les deux vieux amis parlent, Eren révèle qu’il aime vraiment Mikasa, et a peur quand Armin suggère que le membre le plus fort de la Légion de reconnaissance oubliera Eren lorsqu’il mourra à la suite de leur bataille, en plus de tout ce qu’il a fait avant l’activation Le Rumble.

Dans l’hystérie, assis dans l’eau de l’océan, Eren Jaeger devient totalement incontrôlable en ce qui concerne ses vrais sentiments pour ma maison, montrant qu’il l’a toujours aimée et a regretté les événements qui se sont produits et qui les ont tous conduits à cet endroit:

« Je ne veux pas ça. Mikasa trouve-t-il un autre homme? Je veux qu’elle pense à moi et à personne d’autre pour le reste de ma vie. Même pendant que je meurs, je veux être devant son esprit pendant un moment. Dix ans au moins. Je ne veux pas mourir. Je veux être avec Mikasa«, Avoue à travers les larmes.

(Photo: Kodansha)

Il va sans dire Eren ne peut pas passer ta vie avec ma maison, puisque c’est elle qui en fait donne le coup de grâce à Eren tout en manipulant sa propre version tordue d’un Titan colossal. Propre Eren assassiné quatre-vingts pour cent de la population mondiale dans une tentative d’arrêter la guerre entre Le jour Oui Marley, plaçant ses amis comme les héros du jour, mais ce faisant, il a sacrifié sa vie et son âme dans le processus.

En fin de compte, tous les Eldiens ont retrouvé leurs souvenirs millénaires, et ils savaient aussi pourquoi Eren il avait fait tout ce qu’il avait fait jusque-là. « Shingeki no Kyojin»Terminé avec son héros devenu méchant, avec une mission qui exigeait d’être l’ennemi du monde pour sauver tout son peuple.