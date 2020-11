Matthew McConaughey a utilisé sa perte de poids choquante de 50 livres pour le «  Dallas Buyers Club  » pour enseigner à ses enfants la «  valeur de la gratification différée  »

Les parents sont toujours à la recherche de différentes façons d’inculquer des valeurs à leurs enfants, qu’ils soient des célébrités millionnaires ou non. Matthew McConaughey et sa femme, Camila Alves, ne sont pas différents et essaient de trouver des moyens sympas d’enseigner des leçons à leurs enfants.

McConaughey a récemment expliqué comment il avait pu utiliser sa perte de poids choquante pour Dallas Buyers Club comme preuve à ses enfants que le travail acharné et la gratification différée sont vraiment précieux.

Matthew McConaughey a utilisé sa perte de poids « Dallas Buyers Club » pour donner une leçon

Matthew McConaughey | Tim Warner / Getty Images

McConaughey a trois enfants avec sa femme, Camila Alves, et cherche fréquemment des moyens créatifs de leur inculquer des valeurs. Selon une récente interview avec Access Hollywood, McConaughey s’appuie sur sa carrière pour leur montrer des exemples de la façon dont le travail acharné porte ses fruits à l’avenir, ainsi que la valeur de la gratification différée.

«Nous essayons de leur montrer des exemples de la façon dont, par exemple, mon travail acharné a porté ses fruits», a déclaré McConaughey. «… Je me souviens quand j’ai remporté l’Oscar du meilleur acteur, que j’ai ramené le trophée à la maison et que mes enfants ont dit:« À quoi sert le trophée? … Et j’ai dit: ‘Eh bien, tu te souviens il y a un an et demi quand Popeye allait travailler? Chaque matin tu te réveillais et j’étais déjà au travail, je rentrais à la maison, tu m’as dit que je ressemblais à une girafe, j’étais vraiment maigre… et ils disent: «Ouais». J’ai dit: « Eh bien, ce que Popeye faisait tous les jours pendant son absence, le travail qu’il faisait alors, un an et demi plus tard, ses pairs lui ont donné un trophée et ont dit: « Vous avez fait un excellent travail. » … »

McConaughey a ensuite expliqué comment une fois qu’il avait expliqué les résultats de son travail acharné sur Dallas Buyers Club, ses enfants ont compris que les choix qu’ils faisaient chaque jour pouvaient avoir un impact important sur leur avenir.

«Et donc, dans leur esprit, ils ont – ils ont cliqué sur: ‘Oh, vous pouvez faire quelque chose aujourd’hui qui peut vous récompenser demain.’ Vous pouvez bien faire les choses aujourd’hui, dans votre travail, dans vos relations, cela peut vous donner, vous savez, vert Lumières demain. … Nous pouvons être gentils avec notre futur avec les choix que nous faisons aujourd’hui. Cela peut vraiment aider.

Matthew McConaughey a perdu 50 livres pour le rôle du ‘Dallas Buyers Club’

La transformation corporelle de Matthew McConaughey pour Dallas Buyers Club est l’un des plus mémorables de l’histoire du cinéma récent. Dans une interview séparée avec Joe Rogan, McConaughey a révélé qu’il avait perdu 50 livres pour le rôle en limitant son alimentation au poisson et aux légumes, au pudding et au vin sans limites.

«Une fois que j’ai pris ma décision, j’ai fait la chose intelligente», a déclaré McConaughey. «Je me suis donné cinq mois. J’ai suivi un régime où j’aurais mon pudding au tapioca ou autre chose, trois œufs – des blancs d’œufs le matin. Cinq onces de poisson, tasse de légumes pour le déjeuner, cinq onces de poisson, tasse de légumes pour le dîner. Autant de vin que je voulais boire, et je perdais 2,5 livres par semaine, comme sur des roulettes, sans exercice… peu importe si j’allais au tapis roulant et brûlais 2 000 calories par jour ou non – 2,5 livres par semaine. Mécanisme d’horlogerie. »

L’acteur oscarisé a refusé un salaire de 14,5 millions de dollars pour le « Dallas Buyers Club »

Bien que McConaughey ait fini par remporter un Oscar pour sa performance dans Dallas Buyers Club, cela a littéralement un prix. Pour jouer dans le film, il a dû refuser un rôle dans une comédie romantique qui lui aurait rapporté 14,5 millions de dollars. Il a révélé les détails dans la même interview d’Access Hollywood.

«… Ce fut une période de ma vie où j’ai eu un grand succès avec Rom-coms», a déclaré McConaughey. «J’ai vraiment aimé les faire, ils m’ont payé généreusement. C’est juste que j’ai commencé à me sentir comme si j’avais le script Rom-com ce soir, oh je pourrais le faire demain matin. Et je voulais trouver quelque chose qui me faisait transpirer dans mes bottes. Quelque chose dans lequel je me dis: ‘Ooh, je ne sais pas ce que je vais faire avec ce rôle, mais je vais plonger et découvrir.’ Je cherchais de nouveaux défis, donc ces nouveaux défis que je voulais – ces drames – ne venaient pas à moi. … En fin de compte, j’ai dit non, et je pense que cela a également aidé à envoyer un signal à beaucoup de gens à Hollywood: «Oh, McConaughey ne bluffe pas»… »