Explication de la fin de « Alchemy of Souls » -Saison 2 : Qu’est-il arrivé à Jang-uk et Nak-su

ATTENTION, SPOILER ALERTE. La deuxième saison de « Alchemy of Souls: Light And Shadow », une série télévisée sud-coréenne réalisée par Park Joon-hwa, initialement diffusée sur tvN entre le 10 décembre 2022 et le 8 janvier 2023, mais sera disponible sur Netflix à partir du samedi 18 février.

Le nouvel épisode du drame romantique fantastique mettant en vedette Lee Jae-wook, Go Yoon-jung, Jung So-min, Hwang Min-hyun, Shin Seung-ho, Yoo Jun-sang, Oh Na-ra et Jo Jae-yoon Il a 10 épisodes et commence trois ans après la fin tragique de la première saison.

Alors que Naksu persécute toujours les habitants de Daeho et que Jang Uk extermine les métamorphes d’âme qui se déchaînent, Jin Bu-yeon cherche à contrecarrer les plans de sa mère : mariage forcé et naissance d’un futur héritier Jinyowon.

Go Yoon-jung est revenu dans la saison 2 de « Alchemy of Souls » en tant que Jin Bu-yeon, la fille aînée de la famille Jin (Photo : tvN et Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ?

Après que le corps de Naksu ait été récupéré par les habitants de Jinyowon, elle vit sous le nom de Jin Bu Yeon et ne se souvient de rien de son passé.. Pour éviter que son secret ne soit découvert, dans la deuxième saison de « alchimie des amours», sa mère et son professeur Lee la cachent dans une annexe secrète. Mais elle est destinée à rencontrer Jang Uk, qui prétend épouser Bu Yeon afin de récupérer la pierre de glace.

Jin Ho-gyeong tente de reconquérir Bu-yeon en lui causant une douleur atroce. Pendant ce temps, des éclairs de la mémoire de quelqu’un d’autre amènent Buyeon à en savoir plus sur le chagrin passé de Jang Uk.

D’un autre côté, Le prince héritier Go Won s’associe à Jang Uk pour empêcher Jin Mu de fabriquer une nouvelle pierre de glace. Uk n’était pas dans la forteresse du nord, il a juste trompé le roi et Jin Mu.

Bien que Go Won soit entré dans l’organisation secrète de Jin Mu et connaisse ses plans, il n’est pas un méchant facile à vaincre, car il a toujours un atout dans sa manche. Alors que la recherche de la pierre de glace se poursuit, Jin Mu se prépare au combat avec une armée de fidèles changeurs d’âme.

Le Royaume-Uni a vaincu Fire Bird à la fin de la saison 2 de « Alchemy of Souls » (Photo: tvN et Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « ALCHEMY OF SOULS » ​​?

Dans le dernier épisode de la deuxième saison de « Alchimie des âmes« , Jin Bu-yeon, Seo Yul, Go Won, Park Dang-gu, Jin Cho-yeon et Sang-ho se préparent au réveil de l’oiseau de feuune créature mystérieuse qui était contenue dans un œuf à l’intérieur de Jinyowon et qui pouvait provoquer une sécheresse dévastatrice.

Après avoir brûlé Jin Mu dans le feu de l’oiseau de feu, Uk envoie l’œuf à Jin Bu-yeon, qui le réveille et l’emmène au lac Gyeoncheondaeho, où Uk attend pour lui faire face. Grâce à un arc fait avec leur énergie et l’aide de Bu-yeon et de l’énergie des sept, ils parviennent à vaincre l’oiseau.

Après avoir annoncé la victoire, Jin Bu-yeon s’évanouit et Naksu est vu dans le bassin des âmes. Naksu revient et un an plus tard, Elle et Jang Uk parcourent le monde à la recherche des reliques de Jinyowon et s’efforcent d’apporter la paix..

En revanche, le calme revient à Daeho. Park Jin et Kim Do-ju s’occupent des jumeaux de Park Dang-gu et Jin Cho-yeon. Seo Yul ouvre Jeonjinggak à tous ceux qui ont du talent.