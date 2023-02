Matthew Lillard confirme qu’il a signé un contrat de trois films pour Five Nights at Freddy’s

Le battage médiatique n’a cessé de croître depuis l’adaptation cinématographique attendue et attendue depuis longtemps du classique culte Cinq nuits chez Freddy jeu a été annoncé pour la première fois. Si vous faites partie des innombrables fans qui ont sans aucun doute hâte de revisiter la pizzeria la plus célèbre et la plus dangereuse de l’histoire du jeu sur grand écran, il s’avère que nous pourrions avoir cette chance plus d’une fois. Matthieu Lillardl’un des acteurs du prochain film, a révélé franchement dans une interview YouTube avec WeeklyMTG qu’il n’y a pas un mais trois films de Five Nights at Freddy prévus par Blumhouse.





L’annonce d’un Cinq nuits chez Freddy Le film a été réalisé pour la première fois en 2015 lorsque la franchise de jeux d’horreur révolutionnaire de Scott Cawthon était au sommet de son fandom. Warner Bros était venu à bord pour aider à le produire, avec Gil Kenan annoncé comme scénariste et co-réalisateur quelques mois plus tard. Cependant, des retards se sont rapidement installés et le film a été placé en redressement ou a eu besoin d’une aide extérieure pour terminer la phase de développement du projet afin de passer à la pré-production. Gil Kenan et Warner Bros ont finalement abandonné le film et, en 2017, Blumhouse Productions a annoncé qu’il prendrait en charge la production du film, avec Chris Columbus comme nouveau scénariste et réalisateur. Malheureusement, des conflits créatifs entre Scott Cawthon et Columbus ont rapidement chassé un autre réalisateur du projet, le laissant une fois de plus dans les limbes. Après la pandémie, Blumhouse a intensifié ses efforts pour remettre les choses sur les rails, et Emma Tammi est venue à bord en tant que troisième et dernière réalisatrice, co-écrivant le film aux côtés de Cawthon, qui semble s’être bien passé.

Le casting du film s’est progressivement déroulé, avec quelques acteurs supplémentaires annoncés jusqu’à présent. Josh Hutcherson (Les jeux de la faim) jouera Mike Schmidt, le tristement célèbre agent de sécurité à la merci des animatroniques hantés chaque nuit où il est de service. Marie Stuart Masterson (Daniel n’est pas réel) a récemment été choisi comme un méchant sans nom dans le film, peut-être l’un des animatroniques eux-mêmes. Elisabeth Lail (Toi) est sur le point de jouer Vanessa, une autre agente de sécurité de l’un des jeux les plus récents de la franchise. Divers enfants acteurs ont également été choisis pour jouer des enfants dans le film, vivants et morts.

Le rôle sans doute le plus important, cependant, est allé à Matthew Lillard, qui jouera William Afton, le méchant principal de toute l’histoire de Five Nights at Freddy’s, qui est l’orchestrateur de nombreuses tragédies qui se produisent dans la pizzeria condamnée. Il n’a exprimé qu’un pur enthousiasme à l’idée d’obtenir le rôle et était impatient de partager ses réflexions sur une interview de WeeklyMTG plus tôt cette semaine. Parmi ses éloges pour Blumhouse, il a laissé échapper qu’il avait signé un contrat de trois films avec la société de production, ce qui implique que Cinq nuits chez Freddy ne sera pas un film unique mais une franchise potentielle à part entière, et il jouerait William Afton dans ces trois films. Une telle surprise ouvre un large éventail de possibilités créatives sur la façon dont Blumhouse prévoit de jouer l’histoire puisque nous savons qu’ils incluent des personnages de divers épisodes de la série de jeux.

L’interview YouTube de MTGWeekly avec Matthew Lillard peut être visionnée ci-dessous.

Le tournage de Five Nights at Freddy’s commence officiellement ce mois-ci à la Nouvelle-Orléans et devrait se terminer début avril. Cependant, aucune date de sortie en salles n’a encore été fixée.





Que pourrait faire Blumhouse avec trois films FNAF?

Maintenant que nous savons que Blumhouse Productions se sent ambitieux avec jusqu’à trois films prévus pour Cinq nuits chez Freddy, il appelle à une séance de remue-méninges sur la direction qu’Emma Tammi et Scott Cawthon souhaitent prendre avec l’histoire. Bien que des personnages d’au moins deux des jeux existants aient été choisis pour le premier film, il est toujours possible qu’ils optent pour une intrigue centrée sur l’origine pour commencer, pour établir l’univers de FNAF, l’animatronique hantée originale et des personnages tels que comme William Afton.

De là, l’histoire pourrait atteindre d’autres établissements issus des jeux, comme FNAF : Emplacement sœur et FNAF : violation de la sécurité. Compte tenu de l’énorme toile d’araignée de personnages et de traditions que FNAF a construite au fil des ans, il est difficile de dire avec une certitude relative ce que Blumhouse a en tête. Si le premier film réussit assez bien pour donner le feu vert aux deux suites, le public devra simplement attendre et voir.