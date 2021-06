La Casa de Papel 5 : les deux personnages les plus importants de la saison

La cinquième et dernière saison de Le vol d’argent est plus proche que jamais. Le 3 septembre, le premier volet arrivera sur Netflix, tandis que le second sera disponible trois mois plus tard, le 3 décembre.. Cette décision de diviser la série en deux volumes a augmenté les attentes et les spéculations sur l’intrigue qu’aura cette fermeture tant attendue par tous les fans.







C’est qu’à cette occasion, Álex Pina a réussi à garder le secret autour de la nouvelle édition de Le vol d’argent et, par conséquent, beaucoup de spéculations ont été générées sur les épisodes à venir. Parmi eux, la possible réapparition de Nairobi, le retour de Berlin vivant et non à travers des flashbacks, le possible meurtre de Rio et la fin inattendue et tragique de Stockholm, c’est-à-dire Esther Acebo.

Stockholm pourrait être l’un des sacrifices de la saison prochaine. Photo : (Netflix)



On ne sait toujours pas laquelle de toutes ces choses pourrait être accomplie, mais en tout cas, deux nouvelles théories ont émergé qui, si elles sont vraies, pourraient prendre une tournure totalement inattendue dans l’histoire, faisant de deux personnages les plus importants de cette saison. Et, l’un d’eux, se conformerait aux paroles du Professeur (Álvaro Morte) tout au long de la bande : il a toujours un atout dans sa manche et, seulement maintenant, il serait vu avec une précision totale.

Les deux personnages clés de La Casa de Papel :

1. Marseille :

Interprété par Luka Peros, Marseille a toujours joué un personnage discret et secondaire. Dans aucune des saisons il n’est entré là où les coups ont été portés, mais même ainsi, il n’a jamais cessé d’aider The Professor et sa bande, notamment à cause de l’amitié qu’il entretenait avec Berlin (Pedro Alonso).

Marseille serait l’un des plus importants. Photo : (Netflix)



Sans être pleinement connu de la Garde civile, on suppose maintenant qu’il pourrait être celui qui aide El Professor à échapper à l’inspecteur Sierra, qui à la fin de la quatrième saison a trouvé la cachette du chef du gang. Rien n’est encore confirmé, mais il pourrait être celui qui, à tout le moins, sauve le groupe de l’armée.

2. Miguel Ángel Silvestre :

L’année dernière, lorsqu’on a appris que les enregistrements avaient commencé, il a également été signalé que Patrick Criado et Miguel Ángel Silvestre rejoindraient le casting. On ne sait toujours pas quels seront ses rôles, mais toutes les théories suggèrent que le protagoniste également de Ciel rouge Ce pourrait être quelqu’un du passé de Tokyo.

Miguel Ángel Silvestre et Úrsula Corberó. Photo : (BONJOUR Espagne)



Selon les premières images, l’acteur apparaissait toujours à côté du personnage d’Úrsula Corberó et, tout indiquait qu’il pourrait être un ex-petit ami qui revient à ses souvenirs pour compliquer davantage sa situation avec Río (Miguel Herrán).