Dave Patel devient Reed Richards du MCU dans un nouveau fan art

La course pour trouver la prochaine incarnation du leader des Fantastic Four se poursuit avec Dev Patel comme nouveau candidat.

Marvel Studios est sur le point de profiter de l’achat de Fox par Disney, avec l’introduction de l’univers X-Men et la Les quatre Fantastiques dans les phases ultérieures de sa franchise. Cependant, trouver les bons acteurs pour chaque rôle emblématique peut être difficile.





La société a déjà choisi le directeur de WandaVision, Matt Shakman, pour prendre en main le film centré sur la première famille de super-héros. Cependant, le choix des stars qui se mettront dans la peau de Reed Richards, Sue et Johnny Storm, et Ben Grimm n’a pas encore eu lieu. En particulier, le choix de M. Fantastic semble être le plus compliqué, avec un acteur différent qui sonne presque chaque nouvelle semaine en tant que candidat.

Le dernier à rejoindre la liste est Dev Patelmais pas parce qu’il a rencontré le studio, mais grâce au fan art qui l’imagine comme le prochain Reed :

Patel rejoint de grands noms comme Penn Badgley, Adam Driver et Ryan Gosling, qui sont déjà apparus comme des acteurs possibles pour Richards. De plus, Austin Butler était le plus parlé en tant que Johnny Storm et Jodie Comer en tant que sa sœur, Sue, après que des noms comme Lily James, Amanda Seyfried, Phillipa Soo, Saoirse Ronan et Vanessa Kirby soient également apparus. Pour le moment, aucun acteur n’a été officiellement choisi pour aucun des rôles critiques du film, mais il pourrait y avoir des indices dans les prochains films Marvel qui arriveront cette année dans les salles.





