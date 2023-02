Grammy Awards 2023 : les meilleurs nominés

PRIX GRAMMY 2023

Adele, Harry Styles, Beyoncé et Coldplay cherchent à gagner leur statuette dans le 65e volet. Ce sont les artistes les plus distingués selon la National Academy of Recording Arts and Sciences.

©GettyAdèle aux Grammy Awards 2012.

Les Grammy Awards 2023 ils sont sur le point d’arriver. Le prochain dimanche 5 février, l’Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement présentera la 65e remise de ce prix qui récompense les œuvres les plus remarquables de l’année. De cette façon, les stars nominées comme Adele, Harry Styles, Beyoncé ou encore Coldplay Ils chercheront à gagner leur statuette.

Parmi les catégories les plus distinguées, des artistes de la stature de Taylor Swift rivalisent avec leur nouvelle version de Trop bien, kendrick lamar avec Le coeur partie 5 et lizzo avec À propos de putain de temps. De même, ils essaieront de montrer des figures de genres très différents, comme Abba, Bad Bunny, Anitta ou Måneskin.

La nouvelle édition récompense les meilleures compositions qui ont eu lieu entre octobre 2021 et septembre 2022. En ce sens, la Crypto Arena de Los Angeles se déguisera pour une cérémonie qui promet d’honorer à la fois les enregistrements musicaux et les artistes qui travaillent derrière eux.

A cette occasion, la retransmission en direct aura lieu sur l’écran de T.N.T. comme d’habitude, bien que vous puissiez également profiter de la livraison via le service d’abonnement HBO Max. Tandis que Trevor Noé sera chargé d’exercer son rôle d’animateur, il y aura des émissions en direct comme celle de Harry Styles. Découvrez ci-dessous les candidats les plus prometteurs !

+ Les nominés les plus remarquables des Grammy Awards 2023

– Album de l’année

Voyage – Abba

30 – Adèle

Un été sans toi – Bad Bunny

Renaissance – Beyoncé

Bonjour magnifique (Deluxe) – Mary J. Blige

En ces jours silencieux – Brandi Carlile

Musique des sphères – Coldplay

M. Morale et les grands pas – Kendrick Lamar

Spécial – Lizzo

La maison de Harry – Harry Styles

– Record de l’année

Ne me ferme pas – Abba

Facile avec moi – Adele

Brise mon âme – Beyoncé

Bonjour magnifique – Mary J. Blige

Toi et moi sur le rocher – Brandi Carlile ft. lucius

Femme – Chat Doja

Mauvaise habitude – Steve Lacy

Le cœur partie 5 – Kendrick Lamar

À propos de Damn Time – Lizzo

Comme c’était – Harry Styles

– Chanson de l’année

Abcdefu – Gayle

À propos de Damn Time – Lizzo

Trop bien (version 10 minutes) – Taylor Swift

Comme c’était – Harry Styles

Mauvaise habitude – Steve Lacy

Brise mon âme – Beyoncé

Facile avec moi – Adele

Dieu a fait – DJ Khaled ft. Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend et Fridayy

Le cœur partie 5 – Kendrick Lamar

Juste comme ça – Bonnie Raitt

– Meilleur nouvel artiste

Anita

Omar Apollon

DOMi et JD Beck

munilong

Samara Joie

latte

Måneskin

Tobe Nwigwé

Molly Tuttle

jambe mouillée

– Meilleur clip vidéo

Facile avec moi – Adele

Encore à venir – BTS

Femme – Chat Doja

Le cœur partie 5 – Kendrick Lamar

Comme c’était – Harry Styles

Trop bien : le court-métrage – Taylor Swift

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?