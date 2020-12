«Chicago Med»: qui fait partie du casting?

Une façon dont vous passez probablement votre temps libre est de regarder des émissions que vous n’avez pas eu la chance de voir. Si Chicago Med est sur votre liste, vous vous demandez peut-être quels acteurs jouent dans la série. Voici un aperçu des principaux Chicago Med membres de la distribution.

Nick Gehlfuss

Nick Gehlfuss sur le tournage de Chicago Med | Elizabeth Sisson / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

Nick Gehlfuss joue le Dr Will Halstead. Gehlfuss a fait ses débuts d’acteur à la télévision dans un épisode de 2010 Femmes de militaires. Il a joué le sergent Joe Corey dans un épisode intitulé «Meurtre à Charleston». L’année suivante, Gehlfuss est apparu dans un épisode de La bonne femme intitulé «Breaking Up», dans lequel il a joué le personnage de Jesse.

En 2013, il décroche son premier rôle récurrent à la télévision dans La salle de presse. Il a joué Ross Kessler pendant quatre épisodes. Gehlfuss a rejoint le casting de Chicago Med en 2015.

Torrey DeVitto

Torrey DeVitto sur Chicago Med | Banque de photos Elizabeth Sisson / NBC / NBCU via Getty Images

Torrey DeVitto joue le Dr Natalie Manning. DeVitto a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de 2003 Dawson’s Creek intitulé «Lovelines». Cette même année, elle est apparue dans la comédie Gommages. DeVitto a décroché un rôle en 2004 dans la série Drake et Josh. Elle était dans l’émission pendant trois épisodes. Après cela, elle a décroché un rôle principal dans la série Belles personnes, dans laquelle elle a joué le personnage de Karen Kerr de 2005 à 2006.

DeVitto a fait ses débuts au cinéma dans le film de 2007 Vacances Heber. Elle est également connue pour ses apparitions dans One Tree Hill, The Vampire Diaries, Femmes de militaires, et Jolies petites menteuses.

Yaya DaCosta

Brian Tee et Yaya DaCosta | Timothy Hiatt / Getty Images

Yaya DaCosta joue l’infirmière April Sexton. DaCosta est surtout connu pour être finaliste du troisième cycle de Le prochain top model américain. Elle a fait ses débuts d’actrice dans un épisode de 2005 de Veille intitulé «Prom Night». Elle a joué le personnage de Mme Jenkins. L’année suivante, DaCosta fait ses débuts au cinéma dans le film Prendre l’initiative, dans lequel elle a joué le rôle de LaRhette. Cela a conduit à son prochain film, intitulé Honeydripper.

En 2008, DaCosta rejoint le casting de Tous mes enfants. Elle a joué Cassandra Foster pendant 44 épisodes. DaCosta est également connue pour ses apparitions dans Ugly Betty, Le majordome de Lee Daniels, et Les enfants vont bien.

Dominic Rains

Dominic Rains | Banque de photos Elizabeth Sisson / NBC / NBCU via Getty Images

Dominic Rains joue le Dr Crockett Marcel. Rains a fait ses débuts d’acteur dans le téléfilm de 2003 Sauver Jessica Lynch. L’année suivante, il est apparu dans un épisode de 24. En 2004, il décroche un rôle récurrent dans la série RELÂCHÉ, dans lequel il a joué le personnage Cyrus pendant cinq épisodes.

Rains a fait ses débuts au cinéma en 2007 dans le film Guerre du poète, dans lequel il a joué le personnage Hamad. Rains est également connu pour ses apparitions dans Hôpital général, Flashforward, Épidémie, et Agents de BOUCLIER.

T-shirt Brian

Brian Tee comme Ethan Choi sur Chicago Med | Banque de photos Elizabeth Sisson / NBC / NBCU via Getty Images

Brian Tee joue le Dr Ethan Choi. Tee a fait ses débuts à la télévision dans un épisode de 2000 Le prétendant intitulé «L’agent de l’année zéro». L’année suivante, il incarne un agent de la DEA dans la série Droit de la famille. En 2005, Tee a eu un rôle récurrent sur Zoey 101, dans lequel il a joué le personnage Kazu. Il est également connu pour ses apparitions dans crash, Combat mortel: héritage, et Heure de pointe 4: Face / Off 2.

Oliver Platt

Oliver Platt en tant que Daniel Charles | Banque de photos Elizabeth Sisson / NBC / NBCU via Getty Images

Oliver Platt joue le Dr Daniel Charles. Platt a fait ses débuts d’acteur à la télévision dans un épisode de 1987 L’égaliseur. Il a joué Norm Jameson dans un épisode intitulé «In the Money». L’année suivante, Platt est apparu dans un épisode de Miami Vice intitulé «Baseballs of Death».

Platt a fait ses débuts au cinéma dans le film de 1988 Crusoé, dans lequel il a joué le personnage de M. Newby. le Chicago Med star est également connu pour ses apparitions dans Une bosseuse, L’aile ouest, et Le grand C.

Chicago Med est diffusé le mercredi sur NBC à 20 h 00, heure de l’Est.

Suivez Sheiresa Ngo sur Twitter.

Lisez l’article original de The 45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂