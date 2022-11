Matrix : ce que signifie la pilule rouge pour Keanu Reeves

Curiosités

Le protagoniste de la saga créée par les sœurs Wachowski a parlé du symbolisme du film de science-fiction populaire.

©IMDBMatrice, de 1999.

En 1999, Keanu Reeves a joué dans l’un des meilleurs films de l’histoire de la science-fiction. Matrice c’était le début d’une trilogie (récemment enrichie d’un quatrième volet) centrée sur le contrôle, le libre arbitre, le sens de la vie. Dirigée par les soeurs wachowskicompté dans sa distribution avec des personnages tels que Carrie-Anne Moss et Lawrence Fishburnet a rapporté plus de 467 millions de dollars dans le monde, seulement avec sa première bande.

L’un des symboles les plus importants de Matrice c’étaient les pilules avec lesquelles se reflétait le comportement humain : l’engourdi, l’idiot, représenté par le bleu ; et celui éveillé et combatif représenté par le rouge. Afin de commencer le chemin de votre héros, Thomas Anderson dû prendre la pilule rouge. C’était comme ça, main dans la main Morphéeentré dans le monde de la matrice et a commencé à devenir Néo.

Dans une interview donnée il y a près d’une décennie, Keanu Reeves a expliqué quelle est, selon lui, la signification de la pilule rouge. A noter qu’avant de répondre à la question, il a assuré que si cela dépendait de lui il prendrait celle-ci et non la bleue. « Pour moi, la pilule rouge est comme une manière symbolique de reprendre le flambeau et d’essayer de comprendre. D’une certaine manière, il y a un certain idéalisme en elle. La pilule rouge représente le meilleur de ce que nous pouvons être, avec nous-mêmes et avec les autres, avec tous les êtres sensibles, la nature. Tout »a-t-il pointé.

Concernant le message de Matrice, Keanu Reeves il prétendait: «Travailler sur ces films, sur quelque chose qui vous a demandé, pour communiquer cette idée de comment nous vivons et de qui nous sommes, vous savez? Quelle est la vérité? Qu’est que c’est la matrice? Qui sommes nous? Que faisons-nous? Affronter les aspects de contrôle et d’intolérance. Abus de pouvoir, recherche de liberté. Cette quête de connexion… ». Quel est votre film préféré des quatre ?

En 2021, la quatrième partie de Matrice, avec lequel une histoire beaucoup plus méta a été racontée, plaisantant avec l’état de l’industrie et le besoin constant de réinitialiser et de répéter des formules qui fonctionnent. Au-delà de la fin de l’histoire qui a été vue à l’écran, pourrions-nous voir un cinquième film de Matrice? Tout indique non. Dans une interview avec Collisionneur, producteur James McTeigue assuré: « Écoutez, pour nous, je pense qu’en ce moment, c’est juste la bande qu’ils ont vue. Nous n’avons pas d’autre préquelle en tête. Nous n’avons pas d’autre suite en tête. Nous n’avons pas de nouvelle trilogie. ».

