Hela de Cate Blanchett ressuscite d’entre les morts dans Et si…? Saison 2

Dans un article publié sur Lieu de rire le 24 octobre 2022, il a été révélé qu’un personnage préféré des fans de Taika Waititi de 2017 avait écrit et réalisé le film à succès de Marvel Studios Thor : Ragnarok reviendra d’entre les morts – mais cette fois, elle apparaît sous forme animée. Dans la deuxième saison à venir de la série animée Disney + Et qu’est-ce qui se passerait si…?Héla (Cate Blanchett), fille perdue depuis longtemps d’Odin (Anthony Hopkins) et sœur de Thor (Chris Hemsworth) et Loki (Tom Hiddleston), reviendra dans l’univers cinématographique Marvel.





Hela a été à la fois introduite et tuée en Ragnarök. Malgré l’apparition éphémère de Blanchett dans le MCU, elle a laissé une grande impression sur les fans. Depuis sa première apparition en 2017, beaucoup espéraient qu’elle reviendrait à l’écran dans une certaine mesure, et s’il est fort probable que la version du personnage que nous voyons sur Et qu’est-ce qui se passerait si…? sera une variante multiverselle de la version de Ragnarökson retour est extrêmement bienvenu pour des légions de fans.

La nouvelle a été révélée par Et qu’est-ce qui se passerait si…? le réalisateur Bryan Andrews lors du panel « Marvel Studios’ Journey Into Imagination » à la LightBox Expo 2022, qui a eu lieu du 21 au 23 octobre. Le panel a été animé par le directeur de production de Marvel Studios Alex Scharf et a également présenté Je suis Groot réalisateur Kirsten Lepore.

Selon Lieu de rire, Andrews a exprimé son « étonnement » devant le calibre de la performance de Blanchett, qui, promet-il, révélera un côté de Hela que nous n’avons jamais vu auparavant. Dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?, il s’appuyait également sur l’intrigue consistant à montrer une nouvelle facette d’un méchant réformé du MCU, le plus grand méchant de tous, M. « Mad Titan » Thanos (Josh Brolin). Dans « Et si… T’Challa était devenu un Star-Lord? » Les fans de Marvel ont pu voir une version du personnage de Brolin appelée en privé « California Thanos » pendant la production.





Bryan Andrews taquine The Avengers de 1988 dans Et qu’est-ce qui se passerait si…?

Bien qu’aucune séquence de la saison 2 n’ait été partagée lors du panel LightBox, Andrews a taquiné certains détails de l’intrigue sur ce que les fans peuvent anticiper lorsque l’émission d’anthologie reviendra pour sa deuxième saison. En plus du retour d’Hela, Lieu de rire a rapporté qu’Andrews avait discuté d’une itération de l’équipe Avengers en 1988 et a noté que l’apprentissage de la liste de l’équipe était particulièrement excitant. Il a également révélé que la première de la deuxième saison de l’émission reprend « là où la finale de la saison 1 est partie ».

Saison 2 de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est actuellement prévu pour arriver en streaming sur Disney + en 2023.