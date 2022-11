« Blockbuster », aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

« superproduction”, comédie netflix Produit par Vanessa Ramos et mettant en vedette Randall Park, il n’est sorti que le 3 novembre 2022, mais les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming demandent déjà un deuxième opus.

Dans ses dix épisodes, la série suit Timmy, le responsable de la dernière Blockbuster Video restante, qui lutte pour garder son magasin ouvert et son personnel heureux au milieu de la concurrence et des sentiments difficiles.

Après que la marque a déposé son bilan et fermé tous les magasins appartenant à l’entreprise, Timmy et ses coéquipiers ont du mal à maintenir leur entreprise à flot, mais des problèmes financiers et d’autres difficultés compliquent tout. Ensuite, Y aura-t-il une deuxième saison de « superproduction” ?

« BLOCKBUSTER », AURA-T-IL UNE AUTRE SAISON ?

Jusqu’au moment, Netflix n’a fait aucune annonce sur l’avenir de la comédie produite par Vanessa Ramosmais apparemment dans le dernier chapitre, le combat de Timmy, Eliza et tout le personnel du magasin pourrait se poursuivre dans une nouvelle fournée d’épisodes.

À la fin de la première saison de « Blockbuster »alors que le magasin se prépare pour les fêtes, une série d’événements malheureux, allant d’une tempête solaire à l’apparition d’un ancien enfant star, fait des ravages.

Timmy abandonne et bien qu’Eliza ne puisse pas avouer ses sentiments au protagoniste, Hannah regarde la cassette de la demande en mariage ratée et découvre le secret. Que va-t-il se passer dans une deuxième saison de la comédie Netflix ?

Bien que les protagonistes de la série n’aient pas commenté un nouvel opus, la route est prête à continuer avec l’histoire de Timmy, ses employés et amis.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse officielle de Netflix, qui, comme le souligne Netflix Life, annonce le renouvellement de sa série originale au moins un mois après son lancement, mais il pourrait s’écouler jusqu’à trois mois avant de connaître le sort de « Blockbuster ». ».