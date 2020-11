Le recordman Yani Williams a subi un harcèlement en ligne intense

Que ce soit le drame de Fiancé de 90 jours ou le rivetage et la révolte Dr Pimple Popper, TLC est connu pour explorer les extrêmes du comportement humain. Mon étrange addiction était certainement une émission de télé-réalité conçue pour choquer les gens. Mais certaines personnes pensent que les producteurs sont allés trop loin pour dépeindre les participants comme étranges ou dégoûtants. Pour l’une des femmes présentes à l’émission, les réactions des téléspectateurs ont été intenses.

Parfois, « My Strange Addiction » induit les gens en erreur

Mon étrange addiction a fait ses débuts en 2010 et a été diffusé pendant cinq ans. Dès le premier épisode, la réaction des téléspectateurs a été une fascination horrifiée. Les personnes présentées étaient obsédées par des choses telles que boire de l’urine, manger du verre, cueillir des croûtes et avoir des relations amoureuses avec des jouets gonflables.

Mais selon The Things, il semble que les producteurs de l’émission ont manipulé les histoires des participants pour les faire paraître encore plus bizarres qu’elles ne l’étaient en réalité. Par exemple, la femme qui était censée avoir une dépendance à boire de l’urine n’était pas réellement obligée de le faire. Elle luttait contre le cancer et elle avait opté pour une approche de médecine alternative pour traiter sa maladie qui exigeait la boisson inhabituelle.

C’est toujours un choix assez choquant, mais le fait qu’elle soit une patiente cancéreuse qui voulait désespérément trouver un remède est une histoire très différente de ce qu’ils ont montré: une femme qui veut juste boire de l’urine.

Une femme qui est apparue sur Mon étrange addiction a découvert que la façon dont ils la représentaient l’avait ouverte à de vicieuses critiques en ligne.

Ayanna «Yani» Williams et ses ongles incroyables

Williams est apparue au programme pour montrer ses ongles. Elle les cultivait depuis plus de deux décennies et mesuraient près de 19 pieds de long. Williams est en fait entrée dans le livre Guinness des records du monde 2018 pour ses ongles exceptionnels, qui nécessitent beaucoup d’entretien pour être entretenus.

Après son passage dans l’émission, Williams a accordé une interview au Houstonia Magazine, dans laquelle elle a révélé que Mon étrange addiction l’a ouverte à de nombreuses critiques en ligne. Elle a décrit les haineux qui l’attaquent comme des millions.

«C’est sérieux – la façon dont les gens parlent de moi, si j’étais faible, je creuserais un trou et sauterais dedans. Je veux juste dire aux gens d’être vous-même et de ne pas avoir peur d’être qui vous êtes. Laissez les gens vivre leur vie. J’ai des gens qui disent: «Euh, je ne voudrais jamais manger avec elle». Vous ai-je invité?

Que ce soit à cause de Mon étrange addictionLa tendance de dépeindre les gens sous le jour le plus négatif possible, ou parce que les gens ont tendance à être plus critiques et méchants sur les réseaux sociaux, beaucoup ont supposé que Williams était grossier ou sale pour avoir des ongles ultra-longs. Mais la réalité était loin de ce que les gens voyaient dans l’émission de télé-réalité.

Elle travaille dur sur ses ongles

Williams a partagé à quel point c’était frustrant lorsque les gens supposaient que ses ongles étaient sales parce qu’elle se donnait beaucoup de mal pour en prendre soin. Elle a décrit sa routine, et ce n’est pas facile.

Elle commence par les laver avec du savon antibactérien, puis les blanchit et scelle les dessous avec de l’acrylique pour les protéger. Ensuite, si elle enlève son vernis, elle enchaîne en appliquant un durcisseur à ongles. Si nécessaire, elle utilise une perceuse pour nettoyer tout ce qui aurait pu pénétrer dans les fissures, puis remplit le trou avec plus d’acrylique.

«Si je fais de la peinture ou du nail art, cela peut prendre jusqu’à cinq jours», a-t-elle expliqué.

Peut-être que si les critiques de Williams en savaient plus sur ses efforts pour entretenir ses ongles, ils seraient moins susceptibles de la juger. Mais que le public comprenne son projet élaboré, il semble qu’elle ait trouvé quelque chose dans lequel investir son temps, cela signifie beaucoup pour elle. J’espère que la plupart des gens pourront lui souhaiter bonne chance à ce sujet.